VIDEO. “Tās ir arī manas kāzas!” Precinieku mīlulis aizkustina un sasmīdina kāzu viesus, saritinoties uz līgavas kleitas šlepes 0
Kāzas ir diena, kad visa uzmanība parasti tiek pievērsta jaunajam pārim, taču kādā brīvdabas ceremonijā Spānijā viesu sirdis burtiski nozaga četrkājainais ģimenes mīlulis – suns vārdā Mambo.
Uz savu saimnieku kāzām Mambo bija ieradies īpaši saposies – elegantā smokingā. Tomēr viņam nebija ne mazākā nodoma klusi stāvēt malā. Brīdī, kad jaunais pāris teica viens otram jāvārdu un apmainījās ar solījumiem, suns mierīgi un nepiespiesti devās pie savas saimnieces un nolēma saritināties uz viņas kāzu kleitas garās, sniegbaltās šlepes.
Līgava, līgavainis un visi klātesošie viesi nespēja valdīt smieklus, redzot, ka Mambo jūtas absolūti ērti un viņu ne mazākajā mērā nesatrauc fakts, ka viņa izvēlētā “gulta” ir dārgais un smalkais līgavas tērps. Sunim šis mirklis šķita pavisam vienkāršs – ja reiz svētki, tad tie ir viņa svētki!
Līgava vēlāk sociālajā tīklā “Instagram”, daloties ar piemīlīgo video, pati jokoja: “Teiksim tā – viņš bija iekārtojies uz ļoti, ļoti dārgas segas.”
Šis sirsnīgais un neparedzamais mirklis kāzas pārvērta par neaizmirstamu notikumu, kas vēlreiz pierāda, ka mājdzīvnieki spēj jebkuru svinīgu brīdi padarīt vēl mīļāku un patiesāku.