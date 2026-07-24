VIDEO. “Tās ir arī manas kāzas!” Precinieku mīlulis aizkustina un sasmīdina kāzu viesus, saritinoties uz līgavas kleitas šlepes 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
23:16, 24. jūlijs 2026
Stāsti Pieredze

Kāzas ir diena, kad visa uzmanība parasti tiek pievērsta jaunajam pārim, taču kādā brīvdabas ceremonijā Spānijā viesu sirdis burtiski nozaga četrkājainais ģimenes mīlulis – suns vārdā Mambo.

Kokteilis
Vai zināt, cikos piedzimāt? Atbilde var atklāt rakstura īpašības, kuras paši nebijāt pamanījuši
Dārzs
Magnijs slēpjas ne tikai tabletēs: šie 7 garšaugi ir vērtīgs papildinājums uzturam
“Lūdzu, piešķiriet šai pārdevējai kādu apbalvojumu!” Pircējs sajūsminās par “Rimi” darbinieci un ļoti vēlas sasniegt uzņēmuma pārstāvjus
Lasīt citas ziņas

Uz savu saimnieku kāzām Mambo bija ieradies īpaši saposies – elegantā smokingā. Tomēr viņam nebija ne mazākā nodoma klusi stāvēt malā. Brīdī, kad jaunais pāris teica viens otram jāvārdu un apmainījās ar solījumiem, suns mierīgi un nepiespiesti devās pie savas saimnieces un nolēma saritināties uz viņas kāzu kleitas garās, sniegbaltās šlepes.

Līgava, līgavainis un visi klātesošie viesi nespēja valdīt smieklus, redzot, ka Mambo jūtas absolūti ērti un viņu ne mazākajā mērā nesatrauc fakts, ka viņa izvēlētā “gulta” ir dārgais un smalkais līgavas tērps. Sunim šis mirklis šķita pavisam vienkāršs – ja reiz svētki, tad tie ir viņa svētki!

CITI ŠOBRĪD LASA
Zagļi apmeklētāju un apsardzes acu priekšā nozog 2500 gadus senu zelta kaklarotu
Vai Rīgā šodien notiek pasaules mēroga pasākums? Vietējie neizpratnē par viesnīcu cenām galvaspilsētā
Pat izsludināts dzeltenais brīdinājums! Sinoptiķi brīdina par laikapstākļiem naktī

Līgava vēlāk sociālajā tīklā “Instagram”, daloties ar piemīlīgo video, pati jokoja: “Teiksim tā – viņš bija iekārtojies uz ļoti, ļoti dārgas segas.”

Šis sirsnīgais un neparedzamais mirklis kāzas pārvērta par neaizmirstamu notikumu, kas vēlreiz pierāda, ka mājdzīvnieki spēj jebkuru svinīgu brīdi padarīt vēl mīļāku un patiesāku.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Mājas
Vai tavs kaķis tiešām jūtas labi? Kļūda, ko pieļauj daudzi iekštelpu kaķu saimnieki
“Vai nu visi ejam kopā, vai neviens.” Cilvēki atbild, ko darītu ar mājdzīvniekiem, ja Latvijā sāktos karš
Mājas
Ne katrs suns der cilvēkam gados: 7 šķirnes ar mierīgu raksturu un vieglāku aprūpi