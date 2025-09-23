Foto: Freepik.com

5 vienkārši veidi, kā samazināt matu izkrišanu bez medikamentiem vai uztura bagātinātājiem 0

LA.LV
20:05, 23. septembris 2025
Veselam Dzīvesveids

Matu izkrišana ir problēma, ar kuru sastopas ļoti daudzi – gan sievietes, gan vīrieši. Brīdī, kad uz ķemmes vai spilvena parādās arvien vairāk matu, tas rada satraukumu un liek meklēt dažādus līdzekļus, kas bieži vien ir dārgi un ne vienmēr sniedz gaidīto efektu. Tomēr svarīgi atcerēties – matu veselība nereti sākas nevis ar kosmētikas burciņām vai tabletēm, bet gan ar mūsu ikdienas paradumiem. Tieši tie nosaka, vai mati būs stipri, spīdīgi un kupli, vai arī kļūs trausli un sāks krist ārā.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
5 zodiaka zīmes šonedēļ pamanīs dīvainas sakritības – neatstāj tās bez ievērības!
Kokteilis
Šo zodiaka zīmju dzīves šonedēļ sagriezīsies kājām gaisā: kas tās sagaida?
16 gadus veca meitene izvarota publiskajā tualetē populārā piejūras kūrortā Anglijā; arestēts viņas vienaudzis
Lasīt citas ziņas

Pastāv vairāki vienkārši un pavisam praktiski soļi, kas palīdzēs stiprināt matus bez zālēm un uztura bagātinātājiem. Tie saistīti gan ar dzīvesveidu, gan uzturu, gan arī ar rūpēm par galvas ādu. Turklāt tos var ieviest jebkurš – bez lielām izmaksām un īpašiem līdzekļiem.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
Pēdējā laikā esmu novērojusi, ka pastiprināti izkrīt mati. Vai tas varētu būt saistīts ar izslimotu Covid-19?
Veselam
Duša pilna matiem? Eksperti brīdina par infekciju, kas vēršas plašumā
Veselam
5 pārtikas produkti, kas novērš matu izkrišanu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.