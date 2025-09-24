Foto: Pexels

Vietas trūkums dzīvoklī vairs nav problēma. Šie uzglabāšanas triki mainīs jūsu ikdienu 0

LA.LV
Mājas Sadzīve

Dzīvojot mazā dzīvoklī, bieži nākas risināt praktiskas dilemmas – kur vasarā novietot biezos mēteļus, un kur ziemā paslēpt kleitas. Ierobežotā vieta rada ne tikai jucekli mājās, bet arī bojā apģērbu: drēbes saspiežas, zaudē formu, audumi kļūst mitri un sāk nepatīkami ost, bet, piemēram, aksesuāri mēdz pazust starp citām lietām.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Kuras zodiaka zīmes aizsargā laba karma: kāds ir viņu veiksmes noslēpums?
Veselam
VIDEO. Ne jau pediatri – daži ārsti pie mums pelna vairāk nekā Eiropā, 41 000 eiro ik mēnesi 15
Pārspēj visus iespējamos Bībeles pareģojumus: zinātnieki nosaukuši četrus lielākos draudus cilvēcei
Lasīt citas ziņas

Pareiza organizēšana ir ļoti svarīga. Ar praktiskiem risinājumiem, piemēram, vakuuma maisiņiem, uzglabāšanas kastēm zem gultas, aksesuāru organizatoriem un augstiem plauktiem pat nelielā dzīvoklī var atrast pietiekami daudz vietas apģērba uzglabāšanai. Tas ļauj ne tikai ietaupīt vietu, bet arī uzturēt garderobi tīru un gatavu nākamajai sezonai.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
8 stila kļūdas, kas liek tev izskatīties resnākai un vecākai
Kokteilis
Nekad nevelc šīs apģērba krāsas – tās padara sievietes vizuāli apaļākas
Kokteilis
Ko apģērba krāsa stāsta par cilvēku? Ieteikumi apģērba izvēlei dažādās dzīves situācijās
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.