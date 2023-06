Krištopans: Es nekad neesmu devis Lukašenko hokeja kreklu, kā to darīja Kariņš, es nekad neesmu devis Putinam kreklu, kā to darīja Rinkēvičs Ieteikt







Vilis Krištopans šobrīd ir Saeimas deputāts, kurš pārstāv partiju “Latvija pirmajā vietā”. Viņš viesojies TV24 raidījumā “Ziņu TOP”, kur dalījies pārdomās par jauno prezidentu un iespējām atlaist esošo Saeimu.

Krištopans atklāj, ka šobrīd tiek gaidīta prezidenta Edgara Rinkēviča inaugurācija, lai pēc tam viņam varētu lūgt atlaist Saeimu.

“Ja viņš to nedarīs, mēs vāksim parakstus, un, kad mēs savāksim parakstus, tad jau mēs varam sākt skatīties arī pēc jauna prezidenta,” drosmīgs izteikumos ir Krištopans.

Viņam šobrīd esot skaidrs, ka šī Saeima, šī valdība neizvilks Latviju no pēdējās vietas Baltijā.

Raidījuma vadītājs Ansis Bogustovs šajā mirklī pārvaicāja, vai Krištopana teiktais patiesībā nav vien viņa aizvainojums, jo viņa pārstāvētā partija netiek izskatīti kā kandidāti.

Uz to Krištopans atbild: “Manā dzīvē nekas nav mainījies. Es nekad neesmu devis Lukašenko hokeja kreklu, kā to darīja Kariņš, es nekad neesmu devis Putinam kreklu, kā to darīja Rinkēvičs. Es nekad neesmu sēdējis “Dinamo” hokeja ložā kā Rinkēvičs. Es nekad neesmu gājis uz Krievijas vēstniecības rīkotajiem vasaras svētkiem. Nekad neesmu tur aicināts, bet Rinkēvičs vienmēr ir gājis.”

“Tad kas ir noticis? Manā dzīvē nekas nav mainījies, bet Rinkēviča dzīvē gan viss ir mainījies. Viņš vairs nedāvina hokeja kreklus, viņš vairs neiet uz Krievijas vēstniecību. Kas ir noticis?”