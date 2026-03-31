Viņam nav citu variantu kā vien lūgties… Putins aiz slēgtām durvīm cenšas atrast naudu karam
Agresorvalsts prezidents Vladimirs Putins lūdzis oligarhiem ziedot valsts budžetam, cenšoties stabilizēt Krievijas finanses, viņam turpinot iebrukumu Ukrainā, ziņo ārvalstu mediji.
Tiek ziņots, ka Putins 26.martā aiz slēgtām durvīm tikās ar vadošajiem Krievijas uzņēmējiem. To ziņoja gan laikraksts “Financial Times”, atsaucoties uz trim avotiem, gan laikraksts “The Bell”.
“The Bell”, atsaucoties uz avotiem, ziņoja, ka Putins apspriedis militāro finansējumu un kara turpināšanu, kas notiek kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gada februārī.
Putins sacīja, ka Krievija turpinās cīnīties, līdz ieņems atlikušās Ukrainas austrumu Donbasa reģiona teritorijas, kas nav tās kontrolē, teikts ziņojumā.
Laikraksts “The Bell” arī paziņoja, ka miljardieris Suleimans Kerimovs tikšanās laikā ar Putinu solījis ziedot 100 miljardus rubļu (1,23 miljardus ASV dolāru).
Aģentūra “Reuters” vēlējās noskaidrot ko vairāk, taču Kerimova biroju neizdevās sazvanīt.
Karam Ukrainā ieilgstot, Krievija saskaras ar divkāršu triecienu – krītošiem budžeta ieņēmumiem no enerģijas pārdošanas un ekonomikas lejupslīdi, kas ietekmē nodokļu ieņēmumus no citām ekonomikas nozarēm.
Tikmēr Krievijas prezidenta preses sekretārs Dmitrijs Peskovs paziņojis, ka Vladimirs Putins neierosināja brīvprātīgas iemaksas budžetā kara finansēšanai.
Kā ziņoja Putina preses sekretārs, tikšanās laikā viens no dalībniekiem paziņojis, ka uzskata par nepieciešamu ziedot valstij “noteiktu lielu, ļoti lielu naudas summu” un ka tas ir viņa ģimenes lēmums. Pēc Peskova teiktā, šis uzņēmējs norādīja, ka “lielākā daļa tikšanās dalībnieku savu biznesu uzsāka 20. gadsimta 90. gados, un, protams, lielākā daļa no šiem pirmsākumiem kaut kādā veidā bija saistīti ar valsti”. “Daudzi uzskata par savu pienākumu veikt šādus ziedojumus,” paziņoja prezidenta preses sekretārs.
“Šī nebija prezidenta Putina iniciatīva, lai gan, protams, valsts vadītājs šādu iniciatīvu atzinīgi novērtēja,” piebilda Peskovs.
Putina preses sekretārs atteicās nosaukt uzņēmēja vārdu, kurš uzskatīja par nepieciešamu iemaksāt budžetā “ļoti lielu summu”. “Tāpēc tā bija slēgta sanāksme, lai netiktu sniegta sīkāka informācija,” viņš norādīja.