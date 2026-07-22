Kā varētu izskatīties militāra konflikta scenārijs Latvijā, ja Krievija ieņemtu pierobežas ciemu? Skaidro majors Slaidiņš 0
Nacionālo bruņoto spēku majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” skaidroja, kā varētu izskatīties militāra konflikta scenārijs Latvijā, ja Krievijas spēki mēģinātu ieņemt kādu pierobežas apdzīvotu vietu.
Slaidiņš norādīja, ka sabiedrībā bieži pastāv priekšstats par fronti kā nepārtrauktu ierakumu līniju ar aizsardzības pozīcijām, kā tas bijis agrākajos karos. Taču mūsdienu karadarbībā fronte veidojas citādi – to lielā mērā nosaka apvidus īpatnības, novērošanas iespējas un atbalsta punkti.
Viņš uzsvēra, ka Latvijas gadījumā nevarētu runāt par klasisku frontes līniju, kāda bija Pirmajā vai Otrajā pasaules karā. Aizsardzība drīzāk balstītos uz mobilu taktiku, kur svarīga ir spēja ātri reaģēt, traucēt pretinieka kustību un apgrūtināt tā apgādi.
Ja kāda Latvijas teritorijas daļa tiktu ieņemta, pirmais uzdevums būtu izolēt šo teritoriju un nepieļaut tālāku pretinieka virzību. Pēc tam darbotos plašāka sabiedroto aizsardzības sistēma.
Slaidiņš uzsvēra, ka Latvija nav viena – Baltijas valstīs jau atrodas sabiedroto spēki, kuri būtu daļa no pirmās reakcijas. Krīzes gadījumā atbalstu nodrošinātu arī NATO ātrās reaģēšanas spējas.
Pēc viņa teiktā, būtiska nozīme būtu tam, cik ātri sabiedrotie spētu iesaistīties un kā efektīvi tiktu izmantoti jau esošie aizsardzības mehānismi.