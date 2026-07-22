Eiropas Komisija atzinīgi novērtē Latviju: izcelti vairāki panākumi 0
Eiropas Komisija (EK) publicējusi 2026. gada ziņojumu par tiesiskumu Eiropas Savienībā (Rule of Law Report), kurā izvērtēta tiesiskuma situācija un reformas visās ES dalībvalstīs, tostarp Latvijā. Ziņojumā pozitīvi novērtēts Latvijas progress tiesu neatkarības stiprināšanā, Tieslietu akadēmijas uzsākšanā un mediju brīvības nodrošināšanā.
Par vienu no būtiskākajiem sasniegumiem EK uzskata pasākumus tiesu neatkarības stiprināšanai. Ziņojumā izcelti sagatavotie grozījumi, kas paredz papildu aizsardzību Augstākās tiesas tiesnešu iecelšanas procesā un stiprina Tieslietu padomes lomu tiesu pārvaldībā. EK atzinīgi novērtē arī Tieslietu akadēmijas darbības uzsākšanu, kas stiprina tiesnešu un prokuroru profesionālo pilnveidi. Ziņojumā pozitīvi vērtēta arī tiesu sistēmas digitalizācijas turpināšana un piekļuves paplašināšana valsts nodrošinātajai juridiskajai palīdzībai.
Mediju jomā EK pozitīvi vērtē NEPLP neatkarību un efektivitāti, veiksmīgi pabeigto sabiedriskā radio un televīzijas apvienošanu Latvijas Sabiedriskajā medijā, kā arī jaunos mediju īpašnieku un valsts reklāmas finansējuma caurskatāmības noteikumus. Atzinīgi novērtēts arī žurnālistu drošības rīcības plāns un Latvijā ieviestais ES regulējums pret stratēģiskām vēršanās tiesā prasībām (SLAPP), kas stiprina žurnālistu aizsardzību un mediju brīvību.
Eiropas Komisija 2026. gada Tiesiskuma ziņojumā Latvijai iesaka turpināt stiprināt aizsardzību pret politisko ietekmi Augstākās tiesas tiesnešu iecelšanas procesā un nodrošināt efektīvu lobēšanas regulējuma ieviešanu. Vienlaikus Komisija atzinīgi vērtē līdz šim paveikto un norāda uz progresu abās jomās.