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“Tik nogurusi sen neesmu jutusies. Ir plkst. 9.28 no rīta.” Mamma pasaka to, ko ne visiem ir drosme atzīt 0

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LA.LV
13:50, 22. jūlijs 2026
Viedokļi

Lai gan atvaļinājums daudziem asociējas ar atpūtu un spēku atgūšanu, ģimenēm ar maziem bērniem realitāte nereti izskatās pavisam citādi. Par to liecina arī kādas mammas ieraksts platformā “Threads”, kas izraisījis plašu diskusiju par vecāku nogurumu, izdegšanu un sabiedrības gaidām.

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“Man grūti saprast to sieviešu prieku sēdēt mājās ar mazu bērnu. Rit atvaļinājuma trešā nedēļa. Tik nogurusi sen neesmu jutusies. Ir plkst. 9.28 no rīta,” raksta Ginta Ieva.

Komentāros valdīja dažādas noskaņas, taču pārsvarā vecāki pauda sapratni un dalījās līdzīgā pieredzē. Daudzi atzina, ka atvaļinājums kopā ar mazu bērnu nebūt nav atpūta – nepārtraukta uzmanības veltīšana bērnam un diennakts režīms rada lielu nogurumu. Vienlaikus netrūka arī pretēju viedokļu – daži vecāki uzsvēra, ka izbauda kopā būšanu ar bērniem un ar gadiem iemācījušies šo laiku novērtēt vairāk. Diskusija izvērtās cieņpilna, vairākiem komentētājiem uzsverot, ka katras ģimenes situācija un pieredze ir atšķirīga.

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Lūk, ieskats cilvēku viedokļos par šo tēmu:

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