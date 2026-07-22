“Notiek patiešām neticamas lietas,” Miks Dukurs Tallinā piedzīvo neaizmirstamu mirkli 0
Miks Dukurs jau gadiem ir Latvijā iemīļots un pazīstams mūziķis. Tomēr arī viņam ir zvaigznes, kuras apbrīnot un no kurām iedvesmoties.
Dukura mīļotā Kalendy ir iemūžinājusi mirkli, ko, šķiet, var piedzīvot vien retais. Viņa uzņēmusi video, kurā redzams, kā Dukurs dzied kopā ar amerikāņu mūziķi Leniju Kravicu. “Par vakardienu… LENNY koncerts Tallinā izvērtās par visu laiku episkāko koncertu pieredzi! Paspiest roku un dziedāt kopā ar savu visu laiku lielāko iedvesmas avotu un elku! Lai valda mīlestība, draugi! Notiek patiešām neticamas lietas. Paldies, @kalendy_, ka iedrošināji mani to izdarīt,” piedzīvoto apraksta Dukurs.
Lūk, sirsnīgais video: