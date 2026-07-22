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Kāpēc vienām sāp vēders vairāk, citām mazāk? 8 vienkārši veidi, kā sev palīdzēt šajās “kritiskajās dienās” 0

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LA.LV
12:49, 22. jūlijs 2026
Veselam Ārstēšana

Mēnešreizes ir dabiska sievietes ķermeņa cikla daļa, kad dzemde izdala gļotādas slāni, kas bija sagatavots iespējamai grūtniecībai. Šo procesu regulē hormoni, un tieši to svārstības nosaka gan pašsajūtu, gan to, cik stipras ir sāpes.

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Daļai sieviešu šis periods paiet gandrīz nemanāmi, bet citām tas nozīmē krampjveida sāpes vēdera lejasdaļā, diskomfortu mugurā, nogurumu un vispārēju nespēku.

Atšķirības ir ļoti individuālas – tās ietekmē gan hormonālā jutība, gan stresa līmenis, gan dzīvesveids, fiziskā aktivitāte un pat ģenētiski faktori.

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Galvenais sāpju iemesls ir dzemdes muskuļu kontrakcijas, kas palīdz organismam attīrīties, bet, ja tās ir intensīvākas, rodas izteiktas sāpes, tāpēc sievietes visā pasaulē arī meklē veidus, kā šīs “kritiskās dienas” padarīt sev vieglākas. Lūk, turpinājumā 8 ieteikumi!

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