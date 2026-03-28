"Viņi katru dienu pelna ar to naudu," Zelenskis asi kritizē mēģinājumus atcelt sankcijas pret Krieviju
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis asi reaģējis uz diskusijām par iespējamu sankciju mīkstināšanu pret Krieviju, uzsverot, ka šāds solis būtu pretrunā ar loģiku laikā, kad agresorvalsts turpina aktīvu karadarbību Ukrainā.
Sazinoties ar žurnālistiem attālināti, viņš uzsvēra, ka Krievija ne tikai turpina pelnīt, bet arī nodod sensitīvu informāciju, kas var ietekmēt drošību citos reģionos. Pēc viņa teiktā, tas tikai pastiprina nepieciešamību saglabāt spiedienu, nevis to mazināt.
“Krievija katru dienu pelna naudu, nodod attiecīgu informāciju par uzbrukumiem amerikāņu, Tuvo Austrumu, britu-amerikāņu bāzēm un tā tālāk, tāpēc tai nevar atcelt sankcijas,” sacīja Zelenskis.
Viņš arī pauda neizpratni par šādu rīcību, uzsverot, ka tā ir pretrunīga un bīstama. “Kas kam palīdz? Uz agresoru ir jāizdara spiediens. Bet sankciju atcelšana noteikti nav spiediens. Sanāk, godīgi sakot, dīvaini. Sankcijas tiek atceltas, bet agresors nodod informāciju,” viņš piebilda.
Prezidents atsaucās arī uz izlūkdienestu datiem, kas liecina par Krievijas aktivitātēm ārpus Ukrainas. Pēc viņa teiktā, Krievijas satelīti ir veikuši militāro objektu novērošanu Tuvo Austrumu reģionā, iespējams, Irānas interesēs.
“24. martā viņi filmēja ASV un Lielbritānijas bāzi Čagosu salā Indijas okeānā. Pēc tam viņi filmēja Kuveitas Starptautisko lidostu un daļu no Lielā Burganas naftas atradnes. 25. martā viņi filmēja Prinča Sultāna gaisa spēku bāzi Saūda Arābijā,” atklāja Zelenskis.