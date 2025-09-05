Foto: Reuters/LETA

Eiropas Komisija (EK) piektdien noteica interneta tehnoloģiju uzņēmumam “Google” 2,95 miljardu eiro naudas sodu par Eiropas Savienības (ES) konkurences noteikumu pārkāpumiem, dodot priekšroku saviem digitālās reklāmas pakalpojumiem.

“”Google” ļaunprātīgi izmantoja savu dominējošo stāvokli reklāmas tehnoloģiju jomā, kaitējot izdevējiem, reklāmdevējiem un patērētājiem. Saskaņā ar ES pretmonopola noteikumiem šāda rīcība ir nelikumīga,” paziņojot par naudas sodu, uzsvēra ES konkurences komisāre Teresa Ribera.

EK arī lika “Google” izbeigt šo praksi, kas turpinājusies kopš 2014.gada, un veikt pasākumus, lai apturētu interešu konfliktus reklāmas tehnoloģiju piegādes ķēdē.

“Google”, kas lielāko daļu ieņēmumu gūst no reklāmām, paziņoja, ka uzskata EK lēmumu par nepareizu un to pārsūdzēs.

“Tas nosaka nepamatotu naudas sodu un pieprasa izmaiņas, kas kaitēs tūkstošiem Eiropas uzņēmumu, apgrūtinot ienākumu gūšanu,” norādīja “Google” regulatīvo lietu vadītāja Lī Anna Malholenda.

