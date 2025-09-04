Francija piemērojusi rekordlielus naudassodus “Shein” un “Google” par būtiskiem pārkāpumiem 0
Francijas datu aizsardzības iestāde CNIL piemērojusi milzīgus sodus uzņēmumiem “Google” un “Shein” par pārkāpumiem saistībā ar sīkdatnēm.
CNIL trešdien paziņoja par sodiem, paskaidrojot – “Google” pārkāpusi vietējos likumus jaunu kontu reģistrēšanas procesā, kas mudināja lietotājus apstiprināt ar reklāmas pakalpojumiem saistītu sīkdatņu izmantošanu, taču neinformēja viņus, ka šo sīkdatņu pieņemšana ir nosacījums “Google” pakalpojumu izmantošanai.
CNIL atklāja, ka “Google” ieteikumi par sīkdatņu lietošanu nozīmē, ka vietējie iedzīvotāji izveidoja 74 miljonus kontu apstākļos, kas pārkāpj Francijas likumus, un 53 miljoni cilvēku tāpēc redzēja reklāmas savu e-pasta kontu cilnēs “Reklāmas” un “Sociālie tīkli”.
CNIL noteikusi “Shein” 150 miljonu eiro naudassodu, bet “Google” soda naudā jāmaksā 325 miljoni eiro, tādējādi šie ir divi visu laiku lielākie naudassodi, kādus noteikusi Francijas datu aizsardzības iestāde.
“Shein” piemērots sods par to, ka tas nebija pienācīgi ieguvis atļauju pirms sīkdatņu ievietošanas 12 miljoniem Francijas iedzīvotāju, kuri apmeklēja vietni “www.shein.com.”
Regulators konstatēja, ka Ķīnas vietne pienācīgi nepaskaidroja, kā tā izmanto sīkdatnes, un atteikšanās no tām neko nemainīja, jo pat ja lietotāji noklikšķināja uz “Noraidīt visus”, “Shein” tik un tā nosūtīja vēl sīkdatnes un turpināja lasīt jau esošos.
Zināms, ka “Shein” plāno pārsūdzēt lēmumu.