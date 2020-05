Māris Antonevičs: “Rīga bez galvas” un vīruss kā “Saskaņas” sabiedrotais

Foto: Evija Trifanova/LETA

“Rīga bez galvas” – šis apzīmējums pēdējo mēnešu laikā izskanējis ne reizi vien. Pagaidām maz var sajust, ka pēc iepriekšējo nesekmīgo domnieku atlaišanas kaut kas būtu uzlabojies, bet tas skaidrojams ar to, ka pagaidu administrācija nevēlas un nevar uzņemties atbildību par politiskiem lēmumiem.

Daži no tiem jau tāpat rada aizdomas par kaut kādām slēptām interesēm. (Īpaši pēc tam, kad parādījās ieteikums par pašvaldības uzņēmuma “Rīgas namu pārvaldnieks” privatizāciju, kas gan nenāca no pagaidu administratoriem, bet auditorkompānijas “Ernst&Young”).

Nenoliedzami, vēlēšanas ir vajadzīgas, un ir arī liela politiska interese tās sarīkot – pat neatkarīgi no epidemioloģiskās situācijas augustā, kuru šobrīd grūti prognozēt. Lai gan mūsu amatpersonas teju katra teikuma galā atsaucas uz ekspertu ieteikumiem, šķiet, arī šī atsaukšanās ir selektīva.

Par skolu izlaiduma ballītēm veselības ministre Ilze Viņķele var pamācoši un pat nedaudz izsmejoši paziņot: “Neviena ballīte nav tā vērta, lai pēc tam Perevoščikova kungs pēc trim nedēļām atnāktu un teiktu – nu tā, draugi, paballējām un slēdzam visu ciet.”

Pēc vēlēšanām, kas tāpat nes līdzi daudz risku, Perevoščikova kunga atnākšana acīmredzot netiek gaidīta.

Tomēr nenoliedzami, visai šai situācijai būs arī politiskas sekas, un ļoti ticams, ka vēlēšanu rezultāti būs citi, nekā tie būtu bijuši aprīlī, kad vēlēšanu norisi iztraucēja Covid-19.

Izteikšu minējumu, ka viena no ieguvējām ir “Saskaņa”, kas jau iepriekš centās vilcināt situāciju gan ar domes atlaišanu, gan ārkārtas vēlēšanu datuma noteikšanu (atcerēsimies gan dīvainos gājienus ar Rīgas mēra Oļega Burova (“Gods kalpot Rīgai”) (ne)atbalstīšanu, gan rosināto parakstu vākšanu pret likumu, kas ļautu pagarināt jaun­ievēlētās domes pilnvaru termiņu, tāpat citas izdarības).

Tieši “Saskaņas” politiķi ir tie, kas – it kā rūpēs par sabiedrības veselību – skaļāk apšaubījuši, ka vēlēšanas tiešām var notikt augustā, mēģinot panākt, ka viss atliekas uz 2021. gadu.

Laiks spēlē šīs partijas labā, jo attālina to no atbildības par iepriekšējās Rīgas domes skandāliem un neizdarībām. Vēlētāju atmiņa nav nemaz tik izcila, it īpaši, ja vadošais motīvs ir nevis politiski un ideoloģiski apsvērumi, bet sadzīviska neapmierinātība, piemēram, par bedrēm Rīgas ielās vai bērnudārzu rindām.

Savukārt tagad vēlēšanu kampaņā varētu izmantot stāstu par atlaidēm sabiedriskajā transportā, ko “Saskaņa” iepriekš dāsni dāvājusi, bet pagaidu administrācija atņēmusi. Tas nekas, ka lēmumu diktēja ārkārtas situācija.

Arī Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) strādā savā tempā, un iepriekš skaļi sāktās lietas, kas varētu atsegt “Saskaņas” laika saimniekošanas stilu, uz priekšu nav pavirzījušās.

“KNAB izmeklētāji nav burvji. Mums izmeklētāju ir tik, cik viņu ir, un darbs notiek atbilstoši procedūrām,” nesen intervijā “Latvijas Avīzei” norādīja KNAB vadītājs Jēkabs Straume.

Protams, ka korupcijas skandālu izmeklēšana nav jāsaskaņo ar vēlēšanām vai citiem politiskajiem procesiem, bet tas atkal nāk par labu “Saskaņai”.

Vienlaikus arī šīs partijas politiķi cenšas izmantot ārkārtas situāciju, lai mainītu politiskos akcentus, ko spilgti parādīja “Saskaņas” bijušās Rīgas domes frakcijas vadītājas Annas Vladovas uzstāšanās Latvijas Radio ar stāstiem, ka tagad nav jāmeklē politiskās atšķirības, bet jāstrādā visiem kopā, lai uzveiktu krīzi (iemīļotais stāsts par “varavīksnes valdību”, ko “Saskaņa” gan parasti piedāvā nacionālā līmenī, nevis Rīgas domē, kur tā kontrolēja situāciju).

Te nu jāpiekrīt “Jaunās Vienotības” mēra kandidātam Vilnim Ķirsim, ka Rīgas gadījumā runa ir par divām krīzēm – gan to, ko radījis Covid-19, gan to, ko radījusi gadiem ilgā “Saskaņas” saimniekošana.

Centrālā vēlēšanu komisija ir lēmusi, ka balsošana 29. augustā būs diezgan apgrūtinoša, piemēram, iecirknī būs jāierodas maskās. Šīs maskas būs jācilā augšā lejā, lai apliecinātu identitāti.

Arī balsošana būs citāda, iespējams, prasīs vairāk laika, kas nozīmē rindas ārpus iecirkņiem. Tas viss var stipri mazināt vēlētāju līdzdalību, un augustā var gaidīt kāds pārsteigums. Kādam tas būs patīkams, kādam ne.