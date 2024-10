Zatlers: Upīša pieminekļa pārzāģēšana uz pusēm ir amorāla un necilvēcīga Ieteikt







“Pats pieminekļa pārvietošanas process nav nekas tik slikts, lai gan pārsvarā cilvēki atceras Upīša rakstu, nevis politiskos darbus. Rakstu darbi turpina dzīvot, bet politiskie aizgājuši vēsturē. Bet nu labi. Esam nolēmuši, nu pārvietojam. Bet kas attiecas uz pārzāģēšanu, man tas šķiet ļoti necilvēcīgi un amorāli,” šādu viedokli TV24 raidījumā “Ziņu Top” pauda bijušais Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers.

“Man šķiet, ja gribas radīt pieminekli no divām daļām, tad tas jāveido no jauna. Bet zāģēt viena cilvēka tēlu uz pusēm?… Tu jau viņu fiziski pārzāģē, ne jau garīgajā dimensijā. Es vispār pabrīnījos par tādu necilvēcīgu, nehumānu attieksmi gan pret mākslas darbu, gan cilvēku. Gribi, uzbūvē no divām daļām jaunu, visi sapratīs un teiks: re, kāda interesanta pieeja… Bet zāģēt šādā veidā… Tas jau būtu tas pats, ja mēs dzīvus cilvēkus sāktu zāģēt, jo viņiem ir divas dabas: labā un ļaunā. Manuprāt, vienīgais pieminekļa pārvietošanas kritērijs ir, vai tas dara kaut ko sliktu mūsu valstij un sabiedrībai, bet, ja mums ir neitrāla attieksme, tad tas nav jāpārvieto.”

