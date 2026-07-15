Žēl, ka darbdiena… Laikapstākļi šodien būs vasarīgi lieliski 0
Trešdienas pēcpusdienā gaiss Latvijā iesils līdz +23..+26 grādiem, vietām piekrastē temperatūra nepārsniegs +21 grādu, prognozē sinoptiķi.
Visā valstī laiks būs pārsvarā saulains, bez nokrišņiem. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļrietumu vējš.
Rīgā gaidāma sausa un saulaina diena. Pūšot nelielam ziemeļu, ziemeļrietumu vējam, gaisa temperatūra būs no +21 grāda pludmalēs pie jūras līdz +24 grādiem pilsētas dienvidos.
Laikapstākļus nosaka anticiklona austrumu mala. Atmosfēras spiediens 1019-1022 hektopaskāli jūras līmenī.
Dienas vidū ultravioletais starojums būs augsts. Laikā no plkst. 11 līdz 16 nav ieteicams ilgstoši uzturēties tiešos saules staros.