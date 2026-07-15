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Žēl, ka darbdiena… Laikapstākļi šodien būs vasarīgi lieliski 0

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LETA
7:07, 15. jūlijs 2026
Ziņas Dabā

Trešdienas pēcpusdienā gaiss Latvijā iesils līdz +23..+26 grādiem, vietām piekrastē temperatūra nepārsniegs +21 grādu, prognozē sinoptiķi.

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Visā valstī laiks būs pārsvarā saulains, bez nokrišņiem. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļrietumu vējš.

Rīgā gaidāma sausa un saulaina diena. Pūšot nelielam ziemeļu, ziemeļrietumu vējam, gaisa temperatūra būs no +21 grāda pludmalēs pie jūras līdz +24 grādiem pilsētas dienvidos.

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Laikapstākļus nosaka anticiklona austrumu mala. Atmosfēras spiediens 1019-1022 hektopaskāli jūras līmenī.

Dienas vidū ultravioletais starojums būs augsts. Laikā no plkst. 11 līdz 16 nav ieteicams ilgstoši uzturēties tiešos saules staros.

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