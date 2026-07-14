Laikapstākļus šodien ietekmē anticiklona austrumu mala. Laika prognoze otrdienai 0
Otrdien Latvijā mākoņu kļūs mazāk un uzspīdēs saule, vietām īslaicīgi līs, prognozē sinoptiķi. Dažviet iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu vējš.
Gaiss sasils līdz +20..+25 grādiem, valsts austrumu un dienvidaustrumu daļā – līdz +25..+27 grādiem.
Rīgā saglabāsies zema nokrišņu varbūtība, mākoņu kļūs mazāk un vējš lēni līdz mēreni pūtīs no ziemeļiem. Maksimālā gaisa temperatūra no +21 grāda pilsētas ziemeļos līdz +24 grādiem dienvidos.
Laikapstākļus ietekmē anticiklona austrumu mala. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1016 hektopaskāliem Latgalē līdz 1021 hektopaskālam Kurzemē.
Saulainos brīžos dienas vidū ultravioletais starojums būs augsts. Laikā no plkst. 11 līdz 16 nav ieteicams ilgstoši uzturēties tiešos saules staros.
Debesis virs Latvijas lielākoties mākoņainas
Otrdienas rītā Latvijā ir mākoņainas debesis, kas vietām skaidrojas, liecina meteoroloģiskā informācija.
Nav būtisku nokrišņu. Vietām dūmaka. Pūš lēns ziemeļu, ziemeļrietumu vējš. Gaisa kvalitāte laba.
Gaisa temperatūra plkst. 5 atbilstoši Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) datiem bija no +13,4 grādiem Rucavā līdz +18,9 grādiem Daugavgrīvā.
Rīgā agrā rītā mākoņains laiks, pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 3-7 metri sekundē, gaisa temperatūra +17..+19 grādi.
Maksimālā gaisa temperatūra pirmdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no +18,8 grādiem Ventspilī līdz +29,0 grādiem Daugavpilī.
Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 13. jūlijā bija +39..+40 grādi Spānijā, Francijā, Sardīnijā un Kiprā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz otrdienu +1 grāds kalnos Bulgārijā.