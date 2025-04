Ukrainas piedāvājums pagarināt arī pēc Lieldienām uguns pārtraukšanu attiecībā uz civilajiem objektiem ir spēkā, otrdien paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, vienlaikus norādot, ka Krievija turpina mērķtiecīgu teroru pret Ukrainas pilsētām.

“Ukraina piedāvāja pagarināt klusumu pēc Lieldienām un padarīt to pilnīgu. Arī mūsu priekšlikums par uguns pārtraukšanu attiecībā uz civilajiem objektiem paliek spēkā,” platformā “Telegram” pauda prezidents.

“Ir nepieciešama nopietna Krievijas gatavība par to runāt. No Ukrainas puses nav un nebūs nekādu šķēršļu,” viņš piebilda.

Pēc Krievijas dronu trieciena Harkivā turpinās glābšanas darbi, norādīja Zelenskis, atgādinot arī par Krievijas triecieniem Zaporižjai, Odesai, Sumu, Harkivas, Doneckas un dienvidu apgabaliem.

“Tas viss ir absolūti apzināts Krievijas terors, ko var apturēt ar vienu pavēli, bet ar pavēli Krievijā un Krievijas armijai. Lieldienas to pierādīja, kad Ukrainā nebija gaisa trauksmes,” rezumēja Zelenskis.

Jau vēstīts, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins sestdien negaidīti izsludināja Lieldienu pamieru, solot apturēt visu karadarbību no sestdienas plkst.18 līdz pusnaktij uz pirmdienu. Ukraina paziņoja, ka ievēros pamieru, taču brīdināja, ka rīkosies simetriski, ja pamieru neievēros Krievija. Kijiva arī aicināja pamieru pagarināt par 30 dienām.

Rescue operations are currently underway in Kharkiv following a Russian drone strike. A cynical strike. Fires broke out in several districts of the city.

Earlier today Zaporizhzhia was also brutally struck with aerial bombs. Ordinary residential buildings were damaged.… pic.twitter.com/bMrAUzeEKb

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 22, 2025