Volodimirs Zelenskis
Zelenskis skaidri pasaka, kas viņam nepieciešams 0

LETA
21:43, 12. janvāris 2026
Ziņas Ārzemēs

No Krievijas ir jāsaņem skaidra atbilde, vai tā ir gatava izbeigt karu ar reāliem nosacījumiem, pirmdien platformā “Telegram” pauda Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

Ukrainas sarunu komanda beidz darbu pie dokumenta par ASV drošības garantijām, kas tiks iesniegts izskatīšanai prezidentu līmenī, norādīja prezidents.

“Apspriedām grafiku nākamajām divām nedēļām – par sanāksmēm, dokumentu sagatavošanu un iespējamo parakstīšanu,” platformā “Telegram” pauda Zelenskis.

“Uzdevu pabeigt un iesniegt izskatīšanai visaugstākajā līmenī dokumentu par ASV drošības garantijām Ukrainai. Šim dokumentam jābūt vēsturiska līmeņa dokumentam, un šādu līmeni teksts sasniedz šobrīd,” norādīja prezidents.

Viņš pauda, ka sagaida “skaidru atbildi” no Maskavas par kara izbeigšanu, mudinot pretējā gadījumā palielināt spiedienu uz Krieviju.

“Saprotam, ka ASV puse sazinās ar Krieviju par kara izbeigšanas pamata politiskajiem ietvariem. Mēs esam formulējuši savu redzējumu, un no Krievijas ir jāsaņem skaidra atbilde, vai tā ir gatava izbeigt karu ar reāliem nosacījumiem. Ja šādas gatavības nav, spiedienam uz agresoru ir jāturpina pastiprināties,” norādīja Ukrainas prezidents.

“Mēs redzam pareizo taktiku gan attiecībā uz ēnu flotes tankkuģiem, gan finanšu shēmām, kas palīdz marginalizētiem režīmiem no citām pasaules daļām apiet pret tiem noteiktās sankcijas. Līdzīgu praksi vajadzētu attiecināt arī uz Krieviju – ja viņi izvēlas karu, pasaules atbildei vajadzētu būt maksimāli ierobežot Krievijas eksporta ieņēmumus,” uzsvēra Zelenskis.

