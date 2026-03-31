Zelenskis: Tramps uzskata, ka ir tikai viens veids, kā apturēt Putinu 0

9:19, 31. marts 2026
ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija neredz citu veidu, kā izbeigt karu Ukrainā, kā vien nodot visu Donbasu Krievijai.

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ziņu aģentūrai “Axios” pauda bažas, ka pēc kara ar Irānu Trampa administrācija atjaunos spiedienu uz Kijivu, lai tā atdotu Donbasu Krievijai, tādējādi izbeidzot karu: “Viņi vēlas izbeigt karu. Mani uztrauc tas, ka viņi redz tikai vienu veidu, kā to izdarīt. Esmu pārliecināts, ka Tramps un viņa komanda vēlas izbeigt karu.

Bet kāpēc mums par to jāmaksā? Mēs neesam agresori. Viņi neredz citu veidu, kā apturēt Putinu, kā vien izvest Ukrainas karaspēku no mūsu teritorijas.
Mani uztrauc tas, ka neviens īsti nenovērtē šāda lēmuma bīstamību mūsu drošībai.”

Vienlaikus Ukrainas un Eiropas varas iestādes ir noraizējušās par Trampa administrācijas spiediena uz Krieviju vājināšanos.

Publikācijā norādīts, ka, tā kā ASV pilnībā koncentrējas uz Irānu, sarunās par Ukrainu nav panākts nekāds progress. Pirms 10 dienām augsta ranga Ukrainas delegācija Maiami tikās ar ASV prezidenta Donalda Trampa īpašajiem sūtņiem Stīvu Vitkofu un Džaredu Kušneru, taču tas ne pie kā nav novedis.

Ilgstošs karš Irānā būtu ļoti izdevīgs Krievijai un ļoti kaitīgs Ukrainai. Ukrainas prezidents sacīja, ka Krievijas ekonomika pašlaik saņem daudz naudas, pateicoties pieaugošajām naftas cenām un ASV sankciju atvieglošanai.

Zelenskis pauda pārliecību, ka Krievija vēlas ilgstošu karu, jo tas tai ir izdevīgi: “ASV koncentrējas uz Tuvajiem Austrumiem un varētu samazināt militāro palīdzību Ukrainai. Sankcijas ir daļēji atceltas. Es redzu tikai ieguvumus Krievijai no šīs situācijas.”

Sarunas par kara izbeigšanu Ukrainā starp Krieviju, Ukrainu un Amerikas Savienotajām Valstīm ir apstājušās kopš kara sākuma Irānā. Lai gan 26. martā Kremļa pārstāvis Dmitrijs Peskovs paziņoja, ka Krievija it kā ir ieinteresēta konflikta ar Ukrainu diplomātiskā noregulējumā, viņš sūdzējās, ka galvenie jautājumi joprojām nav atrisināti.

