Zelenskis: Ukraina gatava apmainīt Krievijas pilsētu Belgorodu pret dalību NATO

Ukraina ir gatava apmainīt Krievijas pilsētu Belgorodu pret dalību NATO, svētdienas vakarā paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

“Mēs esam gatavi apmainīt Belgorodu pret Ukrainas dalību NATO,” sacīja Zelenskis, preses konferencē Skridstrupas aviobāzē Dānijā atbildot uz jautājumu, vai Ukraina būtu gatava uz teritoriālu piekāpšanos Krievijai, lai tiktu uzņemta NATO.

Belgoroda atrodas netālu no Ukrainas robežas.

Vairākas stundas iepriekš preses konferencē vizītes laikā Nīderlandē Zelenskis noraidīja iespēju “kaut ko apmainīt” pret Ukrainas teritorijām un uzsvēra, ka taisnīgs miers iespējams, tikai atjaunojot Ukrainas teritoriālo vienotību.

Pagājušajā nedēļā tika ziņots, ka Norvēģijā publisku diskusiju gaitā NATO ģenerālsekretāra aparāta vadītājs Stīans Jensens pieļāva, ka Ukraina varētu kļūt par NATO dalībvalsti, gadījumā ja tā atsakās no savas teritorijas daļas, tomēr uzsvēra, ka galīgais lēmums ir jāpieņem Kijivai.

“Es nesaku, ka tam ir jābūt tieši tā. Bet tas var būt iespējams risinājums,” Norvēģijas izdevums VG citēja Jensena teikto.

Ukrainas Ārlietu ministrija nosodīja šos Jensena izteikumus, uzsverot, ka Ukraina ar teritorijām netirgojas.

NATO amatpersonu apzināta vai neapzināta piedalīšanās naratīva veidošanā par iespēju, ka Ukraina atteiksies no savām teritorijām, nāk par labu Krievijai,” norādīja Ukrainas Ārlietu ministrijas pārstāvis.

Zelensky climbing into one of the 19 F-16 fighter jets that Ukraine will receive from Denmark.

Photo of the day

Volodymyr Zelenskyy in the cockpit of an F-16 fighter jet at the Danish airbase Skrydstrup. On the right is Danish Prime Minister Mette Frederiksen. On August 20, the #Netherlands and #Denmark confirmed that they would supply #Ukraine with F-16s. pic.twitter.com/k75LqZXDJE

— NEXTA (@nexta_tv) August 20, 2023