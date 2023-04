Kafijas pupiņas Foto. CHAIDEER MAHYUDDIN / AFP

100 dolāri par tasīti kafijas, tā nav plaši pieejama. Kur aug pasaulē garšīgākā kafija? Ieteikt







Panamā, rietumu provincē Čiriki, audzē vienu no pasaulē labākajām kafijām, taču neviens kafijas pagatavošanas veids nesniegs tādu garšu kā no šķirnes “Geiša” – tā audzēta attālos šīs valsts apgabalos. Panamas kafijas versija, ko ASV var pārdot līdz pat par 100 dolāriem par tasīti, ir viena no pasaulē dārgākajām, vēsta portāls cbsnews.com.

Īpašums, kurā audzē kafiju, atrodas kalna malā, – tā augstums un vulkāniskā augsne kļuvusi vietu par ideālu vietu slaveno pupiņu audzēšanai. Kafijas plantācijas pārvaldnieks stāsta, ka Klusā okeāna un Karību jūras reģiona vēsmas kalna nogāzēs ideāli ietekmējot kafijas garšu. Kafija tiek raksturota kā “ļoti sulīga, ļoti salda un ar augļu noti”.

“Geišas” kafijas pupiņu izcelsme patiesībā ir Etiopija. Sākotnēji tās sauca par “Geša” pupiņām, kas nosauktas pēc Etiopijas reģiona, kurā tās auga, taču pareizrakstības kļūdas dēļ nu tās pārvērtās par “Geišu”.

Etiopijas pupiņas nokļuva Panamā, pateicoties nelaiķa Praisa Pētersona un viņa ģimenes eksperimentam, kurš atklāja, ka šīs šķirnes pupiņas var izturēt dažus nelabvēlīgus laikapstākļus. Šī eksperimenta rezultātā tika iegūta kafija, kas nebija līdzīga nevienai, kas jebkad bija nogaršota. 2004. gadā viņi pieteicās kafijai konkursā “Best of Panama”. “Tiesneši, starptautiskie tiesneši, kas visā pasaulē bija vērtējuši kafiju, viņi to iemīlēja momentā.”

Ģimene eksperimentējusi ar dažādām šķirnēm, fermentāciju un žāvēšanas metodēm, un daudz ko citu. Dažas viņu pupiņu partijas tiek pārdotas par vairāk nekā 500 dolāriem par 453 gramiem, jo šo īpašo pupiņu piedāvājums ir ierobežots.

“Geisha” kafijas tirdzniecība pat piesaistījusi tūristus Panamai un Boketas pilsētai, kas atrodas netālu no Pētersonu saimniecības.