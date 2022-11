Liepājas cukurfabrikas 20. gs. 70. gadu kafijas kārba. Arhīva foto

Pirms 50 gadiem sāka ražot Liepājas kafiju, kas visus padomju režīma gadus varēja lepoties ar deficīta statusu Ieteikt







Viesturs Sprūde, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Pirms 50 gadiem laikraksts “Cīņa” ziņoja: “Liepājas cukurfabrikas šķīstošās kafijas cehā pabeigta tehnoloģiskās iekārtas montāža. Mūsu republikā šī ir jauna ražošanas nozare, un jau aiz muguras visas grūtības, kas bija saistītas ar sarežģītās aparatūras uzstādīšanu. Montētāji, kam lieti noderējusi maskaviešu un ļeņingradiešu uzkrāta pieredze, pašlaik regulē mehānismus.

Decembra pirmajā pusē ceha kolektīvs plānveidīgi sāks izlaist produkciju. Mūsu valsts tirdzniecības tīklam katru dienu piegādās 30 tūkstošus simtgramīgu kafijas kārbu.” Dānijā ražoto pārstrādes iekārtu uzstādīja vienā no vecajiem fabrikas cehiem, kura pārbūvi sāka martā, bet ekspluatācijā nodeva 23. novembrī, kaut sākumā pirmo Liepājas “bezbiezumu kafiju” solīja jau uz “Oktobra svētkiem”.

Reāla ražošana sākās ap decembra vidu. Liepājā uzstādītā līnija bija viena no piecām, kuras tobrīd būvēja visā PSRS. Bija paredzēts, ka to apkalpos 80 cilvēki. Pupiņas ieveda no Ugandas, Brazīlijas un Indonēzijas. Kā jau PSRS bija ierasts, plāni bija viena lieta, īstenība kas cits. Izrādījās, ka sākotnēji pieļautas kļūdas iekārtu regulēšanā, turklāt jau pēc dažiem mēnešiem pietrūka skārda bundžu, kuras vajadzēja piegādāt no Maskavas un Odesas.

Pašu skārda cehs bija gaidāms tikai 1974. gadā. Pat Latvijas PSR prese 1973. gada beigās atzina, ka daudziem republikas iedzīvotājiem Liepājas kafiju vēl nav sanācis degustēt, jo to pirmkārt sūtot uz “brālīgajām republikām” un ziemeļu apgabaliem. Trīsdesmit tūkstoši kārbu uz milzīgo PSRS bija piliens jūrā.

Liepājas kafija visus padomju režīma gadus varēja lepoties ar deficīta statusu, jo skaitījās viena no kvalitatīvākajām un veikalos bija dabūjama vien šad tad. Mūsdienās “Liepājas kafijas fabrika” turpina darboties kā vienīgā šķīstošās un maltās kafijas ražotne Baltijā ar pilnu ražošanas ciklu. Kopš 2013. gada tas ir Ukrainas un Anglijas kapitāla kopuzņēmums.