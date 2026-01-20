FOTO: shutterstock

“– 11 grādos izdzīt gados vecu cilvēku, kurš samaksājis par kafiju, ir necilvēcīgi!” Pasēdēšana kafejnīcā beidzas nepatīkami 74

LA.LV
21:39, 20. janvāris 2026
Stāsti Pieredze

Reizēm ar lielu līdzjūtību nākas noskatīties uz cilvēkiem, kuriem dzīvē neklājas viegli. Lai arī daudzi viņus cenšas ignorēt, arī šiem cilvēkiem ir vieta mūsu sabiedrībā. Tā domā arī Eva, kura soctīklos dalās pieredzē, kas liek aizdomāties – ne vienmēr ir labāk tikai noskatīties, reizēm jāiejaucas, ja kādam tiek darīts pāri.

FOTO. “Neviens tā neģērbjas pat uz rajona tiesu!” Kultūras ministrijas pārstāve, aizstāvot krievu valodu sabiedriskajā medijā, Satversmes tiesā ierodas kolorītā apģērbā 11
“To Mieriņu galvenais turēt pa gabalu no narkotikām,” ļaudis soctīklos metas nopelt Saeimas priekšsēdētājas paraksta izmēģinājumu 218
“ASV prezidents ir smagi garīgi slims, un tas apdraud mūsu visu dzīvības” – pasaulē izskan bažas par Trampa piemērotību prezidenta amatam 123
Lasīt citas ziņas

Sieviete sociālo mediju platformā “Facebook” raksta:

“Dārgie uzņēmēji, darbinieki un līdzcilvēki!

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Kaspars Kambala publiski paņirgājas par šovmeņiem Edgaru Bāliņu un Jāni Krīvēnu
VIDEO. Putins nofilmējies maizes ceptuves reklāmā. Nē, tas nav mākslīgais intelekts
Apkures krīze Latvijā: cilvēki iztukšo noliktavas, pēc briketēm rinda līdz martam, pārdevējas dzen ārā no veikala

Šodien nācās piedzīvot patiesi sāpīgu un sirdi plosošu pieredzi! Dzerot kafiju Origo esošajā “Caffeine” pie blakus galdiņa apsēdās pavecs kungs ar izteiktām pazīmēm, kas liecina par pastāvīgas dzīvesvietas neesamību.

Kungs apsēdās klusām, nevienu netraucējot un sāka baudīt “Caffeine” papīra krūzītē esošo dzērienu. Pēc mirkļa ieradās 3 vai pat 4 apsardzes darbinieki (sašutumā apjuku un nepaguvu saskaitīt), kas bez jautājumu uzdošanas sāka brutāli dzīt kungu ārā.

Kungs ļoti pieklājīgi paskaidroja, ka bauda savu iegādāto dzērienu.

Šis, protams, agresīvos un citādi neaudzinātos apsardzes darbiniekus neinteresēja. Tie vardarbīgi uzrāva kungu no krēsla un sāka grūst prom!

Kad es viņus uzrunāju un norādīju, ka kungs nevienu netraucē un ir nopircis savu dzērienu, līdz ar to ir šīs iestādes klients – apsardzes darbinieks asi atbildēja, ka darbinieki (3 jaunieši) nospieduši trauksmes pogu.

Jā, iespējams, kunga paskats bija biedējošs – ja esam pieraduši “Instagram” un “TikTok” redzēt tikai luksusa dzīvi un pārtikušus cilvēkus..

BET!!!! – 11 grādos izdzīt gados vecu cilvēku no kafejnīcas, kurš ir samaksājis par kafiju un klusi to bauda, ir ne tikai nepieklājīgi, bet NECILVĒCĪGI!

Cienītā Origo vadība! Lūdzu izglītot jūsu apsardzi par cieņpilnu attieksmi pret katru cilvēku. Iesaku arī gan Origo, gan “Caffeine” atrast minēto personu, lai atvainotos un kompensētu šo cietsirdīgo attieksmi!”

Vairums cilvēku komentāros pateicas Evai par iejūtību un drosmi nepalikt malā. Taču uzņēmums izpelnījies kritiku, jo kafija tika pārdota, bet klients to nevarēja izdzert.

Šī situācija ir spēcīgs atgādinājums par nepieciešamību katram cilvēkam pievērst uzmanību un iesaistīties, kad redzam netaisnību.

Uzņēmuma pārstāvji paskaidro, kas patiesībā noticis: “Klientes sociālo mediju kontā publiski paustā informācija pilnībā neataino notikušo. Konkrētajā situācijā kungs, kurš kafejnīcā nebija veicis pirkumu, bet pašrocīgi paņēmis glāzi, kurā ielējis savu līdzpaņemto dzērienu, higiēnas apsvērumu dēļ radīja diskomfortu citiem apmeklētājiem. Šādos gadījumos kafejnīcas darbiniekiem ir pienākums rīkoties, tāpēc tika pieaicināta apsardze. Konkrētajā situācijā darbinieku rīcība bija korekta – persona tika lūgta pamest kafejnīcas telpas nevis izraidīta ārpus tirdzniecības centra telpām. Vēlamies uzsvērt – “Caffeine” ir vieta, kur ikviens ir laipni gaidīts, taču mums ir pienākums rūpēties par drošību, higiēnu un komfortu visiem apmeklētājiem, un šajā gadījumā komanda rīkojās atbilstoši situācijai.”

LA.LV Aptauja

Vai jums ir gadījies redzēt vai piedzīvot līdzīgu situāciju, kad kāds tika izdzīts vai necieņpilni izturējās pret cilvēku sabiedriskā vietā?

  • Jā, diemžēl tas ir pieredzēts
  • Nē, bet tas ir pārsteidzoši
  • Nē, bet šāds stāsts liek aizdomāties
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
Par bezpajumtniekiem kļūst arvien gados jaunāki cilvēki? Eksperte atklāj kādu fenomenu
TV24
Profesionāli bezpajumtnieki – mīts vai patiesība? Atklājam, kādi viesi pabijuši Rīgas patversmēs
“Pamatā tie ir profesionālie ubagotāji” – sieviete tunelī pie stacijas piedzīvo necilvēcīgu situāciju
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.