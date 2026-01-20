“– 11 grādos izdzīt gados vecu cilvēku, kurš samaksājis par kafiju, ir necilvēcīgi!” Pasēdēšana kafejnīcā beidzas nepatīkami 74
Reizēm ar lielu līdzjūtību nākas noskatīties uz cilvēkiem, kuriem dzīvē neklājas viegli. Lai arī daudzi viņus cenšas ignorēt, arī šiem cilvēkiem ir vieta mūsu sabiedrībā. Tā domā arī Eva, kura soctīklos dalās pieredzē, kas liek aizdomāties – ne vienmēr ir labāk tikai noskatīties, reizēm jāiejaucas, ja kādam tiek darīts pāri.
Sieviete sociālo mediju platformā “Facebook” raksta:
“Dārgie uzņēmēji, darbinieki un līdzcilvēki!
Šodien nācās piedzīvot patiesi sāpīgu un sirdi plosošu pieredzi! Dzerot kafiju Origo esošajā “Caffeine” pie blakus galdiņa apsēdās pavecs kungs ar izteiktām pazīmēm, kas liecina par pastāvīgas dzīvesvietas neesamību.
Kungs ļoti pieklājīgi paskaidroja, ka bauda savu iegādāto dzērienu.
Šis, protams, agresīvos un citādi neaudzinātos apsardzes darbiniekus neinteresēja. Tie vardarbīgi uzrāva kungu no krēsla un sāka grūst prom!
Jā, iespējams, kunga paskats bija biedējošs – ja esam pieraduši “Instagram” un “TikTok” redzēt tikai luksusa dzīvi un pārtikušus cilvēkus..
Cienītā Origo vadība! Lūdzu izglītot jūsu apsardzi par cieņpilnu attieksmi pret katru cilvēku. Iesaku arī gan Origo, gan “Caffeine” atrast minēto personu, lai atvainotos un kompensētu šo cietsirdīgo attieksmi!”
Vairums cilvēku komentāros pateicas Evai par iejūtību un drosmi nepalikt malā. Taču uzņēmums izpelnījies kritiku, jo kafija tika pārdota, bet klients to nevarēja izdzert.
Šī situācija ir spēcīgs atgādinājums par nepieciešamību katram cilvēkam pievērst uzmanību un iesaistīties, kad redzam netaisnību.
Uzņēmuma pārstāvji paskaidro, kas patiesībā noticis: “Klientes sociālo mediju kontā publiski paustā informācija pilnībā neataino notikušo. Konkrētajā situācijā kungs, kurš kafejnīcā nebija veicis pirkumu, bet pašrocīgi paņēmis glāzi, kurā ielējis savu līdzpaņemto dzērienu, higiēnas apsvērumu dēļ radīja diskomfortu citiem apmeklētājiem. Šādos gadījumos kafejnīcas darbiniekiem ir pienākums rīkoties, tāpēc tika pieaicināta apsardze. Konkrētajā situācijā darbinieku rīcība bija korekta – persona tika lūgta pamest kafejnīcas telpas nevis izraidīta ārpus tirdzniecības centra telpām. Vēlamies uzsvērt – “Caffeine” ir vieta, kur ikviens ir laipni gaidīts, taču mums ir pienākums rūpēties par drošību, higiēnu un komfortu visiem apmeklētājiem, un šajā gadījumā komanda rīkojās atbilstoši situācijai.”