Par bezpajumtniekiem kļūst arvien gados jaunāki cilvēki? Eksperte atklāj kādu fenomenu 29

LA.LV
18:34, 27. decembris 2025
Veselam Psiholoģija

Vai nav tā, ka ar katru gadu par bezpajumtniekiem kļūst arvien gados jaunāki cilvēki? Uz šo skatītāja jautājumu TV24 raidījums “Uz līnijas” aicināja atbildēt Nataļju Sabļinu, Rīgas patversmes Vīriešu nodaļas vadītāju.

Kas tad nu? Baltais nams paziņo, ka Trampa un Zelenska tikšanās laiks tiek pārcelts
Ir laiks atbrīvoties no vecā: 5 lietas, kuras būtu ieteicams izmest pirms Jaunā gada
Kokteilis
Ko vilkt mugurā, sagaidot Ugunīgā Zirga gadu? Padomi katrai zodiaka zīmei, lai piesaistītu veiksmi un harmoniju
Lasīt citas ziņas

“Es tomēr neteikšu, ka tā notiek. Joprojām saglabājas vecumposmi ap 40–50 gadiem; tad ir pensijas vecuma personas. Bet ir arī tādi brīnumi, ka ļoti, ļoti, ļoti jauni cilvēki – nesen mums bija 19 gadus vecs puisis no reģiona. Viņš tik komfortabli iejutās bezpajumtnieka dzīvē, ka mēs nevarējām to pārdzīvot kā profesionāļi,” šādi vispārējo situāciju un izņēmuma gadījumu raksturo Sabļina.

Konkrētajam puisim esot tik daudz palīdzības sniegts, meklējot darbu, ka viņš, laikam šīs “uzbāzības” dēļ, pazudis un aizbraucis atpakaļ uz mājām. “Es nezinu, kas ar viņu būs tālāk,” saka eksperte, piebilstot, ka jaunietis nelietoja narkotikas un pat nesmēķēja, bet bija tik ļoti iedzīvojies un bija apmierināts šajā vidē.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Noveļos uz vēdera un auto spēks mani šļūkus velk pa asfaltu…” Liesma piedzīvojusi visai biedējošu situāciju, kas vēlreiz atgādina, cik trausla ir dzīvība
Visai drīz varam gaidīt brīnumus: meteorologi atklāj, kad beidzot laiks kļūs vēsāks un veidosies noturīga sniega sega
Tas ir noticis! Ukraina un Krievija vienojas par vietēju pamieru pie viena no kritiski svarīgajiem infrastruktūras objektiem

“Tur ir psihologiem darbs, ne mums! Mēs strādājam ar problēmu šeit un tagad. Ja mēs novērojam dažādas pazīmes uzvedībā, ja mums ir kādas aizdomas, tad mēs ziņojam psihiatram, bet mēs neesam tiesīgi uzstādīt diagnozi vai kaut ko uzlabot. Taču ar psihiatriem ir katastrofāli – mēnešiem jāgaida,” problēmas ēnas puses atklāj speciāliste, piemetinot, ka psihoterapeits ir ļoti dārgs pasākums.

Atkarību profilakses speciālisti darbojas Rīgas sociālajā dienestā, un tie tiek vērtēti kā ļoti zinoši – daļēji kā psihologi, daļēji kā sociālie darbinieki – viss kopā, taču nekas nenotiek, ja cilvēks pats nevēlas šādu palīdzību saņemt, rezumē Sabļina.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Pamatā tie ir profesionālie ubagotāji” – sieviete tunelī pie stacijas piedzīvo necilvēcīgu situāciju
Rīgā pirmo reizi skaitīs bezpajumtniekus; tas notiks 22. oktobra naktī
“Viņa nokārto savas dabiskās vajadzības maisiņā!” jeb kā ir sadzīvot līdzās bezpajumtniecei
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.