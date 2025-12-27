Par bezpajumtniekiem kļūst arvien gados jaunāki cilvēki? Eksperte atklāj kādu fenomenu 29
Vai nav tā, ka ar katru gadu par bezpajumtniekiem kļūst arvien gados jaunāki cilvēki? Uz šo skatītāja jautājumu TV24 raidījums “Uz līnijas” aicināja atbildēt Nataļju Sabļinu, Rīgas patversmes Vīriešu nodaļas vadītāju.
“Es tomēr neteikšu, ka tā notiek. Joprojām saglabājas vecumposmi ap 40–50 gadiem; tad ir pensijas vecuma personas. Bet ir arī tādi brīnumi, ka ļoti, ļoti, ļoti jauni cilvēki – nesen mums bija 19 gadus vecs puisis no reģiona. Viņš tik komfortabli iejutās bezpajumtnieka dzīvē, ka mēs nevarējām to pārdzīvot kā profesionāļi,” šādi vispārējo situāciju un izņēmuma gadījumu raksturo Sabļina.
Konkrētajam puisim esot tik daudz palīdzības sniegts, meklējot darbu, ka viņš, laikam šīs “uzbāzības” dēļ, pazudis un aizbraucis atpakaļ uz mājām. “Es nezinu, kas ar viņu būs tālāk,” saka eksperte, piebilstot, ka jaunietis nelietoja narkotikas un pat nesmēķēja, bet bija tik ļoti iedzīvojies un bija apmierināts šajā vidē.
“Tur ir psihologiem darbs, ne mums! Mēs strādājam ar problēmu šeit un tagad. Ja mēs novērojam dažādas pazīmes uzvedībā, ja mums ir kādas aizdomas, tad mēs ziņojam psihiatram, bet mēs neesam tiesīgi uzstādīt diagnozi vai kaut ko uzlabot. Taču ar psihiatriem ir katastrofāli – mēnešiem jāgaida,” problēmas ēnas puses atklāj speciāliste, piemetinot, ka psihoterapeits ir ļoti dārgs pasākums.
Atkarību profilakses speciālisti darbojas Rīgas sociālajā dienestā, un tie tiek vērtēti kā ļoti zinoši – daļēji kā psihologi, daļēji kā sociālie darbinieki – viss kopā, taču nekas nenotiek, ja cilvēks pats nevēlas šādu palīdzību saņemt, rezumē Sabļina.