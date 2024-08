LA.LV kolāža (Foto: Ekrānuzņēmums no “X”/Ole Lehmann)

Sociālajos tīklos vācietis, kurš nesen devies ceļojumā uz ASV, dalījies ar iespaidiem no piedzīvotā, atklājot amerikāņu “dīvainības”, kas viņam kā eiropietim šķiet mulsinošas. Domājams, ne viņam vienīgajam.

I’m European. I recently visited the USA for the first time since 2018, hitting up Las Vegas and New York City. What I witnessed left me stunned. 15 American oddities I still can’t wrap my head around: pic.twitter.com/z2tdSQYqLx — Ole Lehmann (@oledoteth) August 20, 2024

1. ASV cilvēki brīvi runā par naudu. Tā viņiem ir brīvā tēma atšķirībā no eiropiešiem, kuriem šī tēma ir tabu. “Es pamanīju, ka cilvēki ar prieku stāsta par savu darbu un finansiālajiem panākumiem bez negatīvām emocijām. Tā kā cilvēks, kuram patīk šīs tēmas, var justies brīvi par to tērzējot ar citiem līdzīgi domājošiem cilvēkiem,” vīrietis atklāj.

2. Ātrās ēdināšanas restorāni sagādāja vilšanos. Ar entuziasmu viņš gaidījis brīdi, kad varēs izmēģināt amerikāņu ātrās uzkodas pēc tam, kad redzējis daudzas atsauksmes “YouTube”, bet tā bijusi pamatīga vilšanās. Kartupeļi garšoja pēc kartona. Viņš šim ēdienam dotu 2 balles no 10.

Fast food was disappointing. I was so excited to try American fast food after watching tons of YouTube reviews. But man, In-N-Out was such a letdown. The fries tasted like cardboard, and the whole experience was just meh. I give it a 2/10. pic.twitter.com/rTzktX8E9P — Ole Lehmann (@oledoteth) August 20, 2024

3. Visi jautā: “Kā tev iet?” “Kā vācietis es neesmu pieradis apmainīties komplimentos un laipnībās ar svešiniekiem, piemēram, kasierēm,” vīrietis skaidro. Viņam šķietot samāksloti uzdot jautājumu, uz kuru neviens īsti nevēlas dzirdēt atbildi, taču, pēc viņa domām, tā ir daļa no ASV sociālajām normām.

4. Amerikāņi tiecas pēc progresa. Viņiem vēl joprojām ir milzīga vēlme kaut ko atklāt, radīt labākas nākotnes vārdā. Viņš dzirdējis daudz sarunu par idejām, kas maina pasauli, jaunuzņēmumiem un tiekšanos pēc progresa. Viņam šī amerikāņu iezīme patikusi.

5. Viņi ir daudz skaļāki par eiropiešiem. 10x skaļāki. Viņš neesot sapratis, kāpēc nepieciešams runāt tik skaļi, ja viens otram stāv blakus. Pastāvīgais troksnis viņu satrauca un mulsināja, jo viņš kā eiropietis esot pieradis pie atturīgākām sarunām.

6. Daudziem ir liekais svars. Vīrietis atklāja, ka bija šokēts par to, cik daudz cilvēku ar lieko svaru viņš redzējis ASV. Bet tajā pašā laikā viņš pamanījis arī daudz cilvēku ar lieliskiem augumiem. Amerika ir galējību zeme, kad runa ir par fizisko veselību un izskatu.

Obesity is off the charts. I was shocked by how many severely overweight people I saw in the US — it felt dystopian. But at the same time, I also noticed a ton of extremely fit people. It’s like America is a land of extremes when it comes to physical health and appearance. pic.twitter.com/GDhJP1pB9d — Ole Lehmann (@oledoteth) August 20, 2024

7. Salīdzinot ar eiropiešiem, amerikāņi ir ļoti atvērti un runīgi. Viņi sāk sarunas ar svešiniekiem tā, it kā tas nebūtu nekas īpašs.

8. Amerikā vienmēr visur deg gaismas. Pēc vācu vīrieša teiktā, Eiropā cilvēki pieraduši pie enerģijas taupīšanas, tāpēc tas licies pārspīlēti dīvaini.

9. ASV viss ir lielāks. Viss ir krietni lielāks. Tas attiecas gan uz dzērieniem, gan automašīnām. Piemēram, vienas “mazās” diētiskās kolas tilpums bijis gandrīz litrs. Tas pats attiecas uz ēdiena porcijām un transportlīdzekļiem – ASV viss ir lielāks.

10. Amerikā ēst veselīgi bija izaicinājums. Viņš bijis šokēts par to, cik dārgas un grūti atrodamas bija veselīgas maltītes, ja salīdzina ar Eiropu. Atgriežoties mājās, viņš varējis viegli un ātri paēst veselīgu maltīti, neaplaupot banku, taču ASV tās ir kā dārgumu medības.

11. Klientu apkalpošana ir labāka. Iespējams, ka tas ir dzeramnaudas kultūras dēļ, kā arī tāpēc, ka ASV ir vairāk uz patērētājiem orientēta sabiedrība. Klientu apkalpotāji patiešām pieliek papildu pūles, lai pārliecinātos, ka klienti ir apmierināti, un tas viņam esot paticis.

12. Viņi augstu vērtē materiālos “labumus”. “Es redzēju daudz vairāk dizaineru pulksteņu, luksusa automašīnu un bagātības, nekā esmu pieradis redzēt Eiropā,” stāsta vīrietis. Ir skaidrs, kā amerikāņu kultūrā augstu tiek vērtēti finansiālie panākumi un visi ar tiem saistītie materiālie elementi.

13. Nebaidās riskēt. Cilvēki šeit nebaidās mainīt pasauli, pat ja tas nozīmē izkāpšanu no savas komforta zonas. Tas ir spilgts pretstats domāšanas veidam Eiropā, kur cilvēki mēdz rīkoties ļoti apdomīgi. Viņaprāt, tas saistīts ar Amerikas vēstures. ASV “uzbūvēja” imigranti, kuri atstāja savas ģimenes, lai kuģotu pāri milzīgajiem okeāniem labākas dzīves meklējumos. Tas ir milzīgs risks. Šie riska uzņemšanās gēni joprojām pastāv amerikāņos.