Foto – Shutterstock

Zinātnieki atklājuši asinsgrupu, kas visbiežāk sastopama ilgdzīvotāju vidū 0

LA.LV
16:01, 10. augusts 2025
Veselam

Zinātnieki noskaidrojuši, kura asinsgrupa visbiežāk sastopama cilvēkiem, kuri nodzīvo līdz cienījamam vecuma.

Pētnieki analizēja datus par vairākiem tūkstošiem cilvēku, kas pārsnieguši 90 gadu vecumu, un secināja, ka visbiežāk šiem cilvēkiem ir tieši 0 asinsgrupa.

Zinātnieki uzskata, ka šis fenomens varētu būt saistīts ar ģenētisku izturību pret vairākām nopietnām slimībām, tostarp sirds un asinsvadu saslimšanām un noteiktiem vēža veidiem.

Iepriekšējos pētījumos arī tika konstatēts, ka cilvēkiem ar 0 asinsgrupu retā veidojas trombi un ir labāka imūnsistēma, kas var veicināt veselīgāku un ilgāku dzīvi.

Tomēr pētnieki uzsver, ka asinsgrupa nav vienīgais nosacījums ilgai dzīvei. Tikpat nozīmīgi ir arī citi faktori – iedzimtība, dzīvesveids, uzturs un fiziskās aktivitātes.

Pētījums tiek turpināts, un zinātnieki turpina padziļināti pētīt saistību starp bioloģiskajām īpatnībām un noslieci uz ilgmūžību.

