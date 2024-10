Mīļš un talantīgs! Kā pēc smagas mugurkaula traumas atgūstas Bezvests.lv talantīgākais dienesta suns Kaspers Ieteikt







Šā gada vasarā dienesta suņu apmācību nometnes laikā Ungārijā mugurkaula traumu guva viens no biedrības Bezvests.lv dienesta suņiem – vācu aitu suns vārdā Kaspers. Līdz šim Kaspers ir bijis būtisks palīgs, sasniedzot patiešām ievērojamus rezultātus biedrības meklēšanas darbos, atrodot pazudušus cilvēkus un sniedzot meklēšanas procesam svarīgu informāciju.

Bezvests.lv brīvprātīgā kinoloģe un Kaspera saimniece Irina Brūniņa saka: “Kaspers ir vienreizējs suns – talantīgs, drosmīgs, uzticīgs, gudrs un mīļš. Kaspers ir apguvis mantreilingu, kas Baltijā joprojām ir reti sastopama suņu apmācības metode. Tā ir spēja disciplinēti un veiksmīgi sekot cilvēka smaržai. Viņš ir mans draugs un partneris meklēšanas darbos, un iemācīt Kasperam sekot cilvēka smaržai nebija viegls darbs. Taču Kaspera darba rezultāti liecina par viņa iemaņu visaugstāko līmeni.”

Šovasar, piedaloties apmācībās Ungārijā, Kaspers guva mugurkaula traumu. Atgriežoties mājās, Latvijā, viņam tika nozīmēta sarežģīta mugurkaula operācija, kuru bija uzticēts veikt labākajiem Latvijas veterinārajiem ārstiem neirologiem.

Operācija ir noritējusi veiksmīgi. I. Brūniņa stāsta: “Šobrīd Kaspers iziet rehabilitāciju, un pastāv nopietna cerība, ka Kaspers spēs atjaunot savu fizisko formu un turpināt savu misiju – palīdzēt atrast bezvēsts pazudušus cilvēkus. Viņš ir izcils suns glābējs, un manās acīs joprojām ir dzīvi tie mirkļi, kad ar Kaspera palīdzību atrastie cilvēki raud un apskauj suni.

Bezgalīgi liela pateicība ir no manis – Kaspera saimnieces, kā arī no maniem draugiem, maniem kolēģiem biedrībā Bezvests.lv par If Apdrošināšanas sniegto atbalstu, atsaucoties uz palīdzības lūgumu. Apdrošinātājs pilnībā nosedza gan Kaspera izmeklējumu izmaksas, gan apmaksāja suņa glābēja operācijas izdevumus.”

Jau vairākus gadus pēc kārtas If Apdrošināšana palīdz brīvprātīgo meklētāju biedrībai Bezvests.lv, atbalstot gan finansiāli, gan ar apdrošināšanas polisēm, kā arī piešķirot ziedojumu tehnikas ieguvei, brīvprātīgo apmācībai un dienesta suņu atbalstam. Biedrības Bezvests.lv treniņos un meklēšanas pasākumos regulāri tiek izmantota ar If Apdrošināšanas atbalstu iegādātā tehnika.