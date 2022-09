Arhīva foto

Vienpadsmit vīri virs Ņujorkas: pirms 90 gadiem tika uzņemta viena no pasaules ikoniskākajām fotogrāfijām Ieteikt







Viesturs Sprūde, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Pirms 90 gadiem Ņujorkā 69 stāvu jeb 250 metru augstumā virs Manhetenas tika uzņemta viena no pasaules ikoniskākajām fotogrāfijām (ir arī versija, ka tā datējama ar 20. septembri), kam vēlāk Rietumos radās daudz atdarinājumu un parodiju – 11 būvstrādnieki, bezrūpīgi sasēduši uz brīvi stāvošas metāla konstrukcijas, ietur pusdienas pārtraukumu, ignorējot galvu reibinošo augstumu.

Notikuma vieta ir Ņujorkas Rokfellera centra būvlaukums, RCA debesskrāpis, kuru sāka būvēt 1931. gadā un pabeidza 1933. gadā. Tālumā redzams Centrālparks. Tā kā ASV šajā laikā pārdzīvoja “Lielo depresiju” un cilvēkus vairāk interesēja, kā krīzes laikā nopelnīt dienišķo maizi, ēkas pasūtītāji bija norūpējušies par publikas uzmanības piesaistīšanu jaunceltnei.

Vairākiem fotogrāfiem deva uzdevumu uzņemt fotosēriju par debesskrāpja tapšanu tā, lai tā aizrautu presi un nonāktu pirmajās lapās. Kurš ir ģeniālā foto autors, precīzi tā arī nav noskaidrots, kaut versijas ir vairākas.

Tāpat visu attēlā redzamo celtnieku personības nav noskaidrotas, un par šo jautājumu debatē amerikāņu vēsturnieki, jo minētā fotogrāfija ierindota starp spilgtākajām ASV vēstures liecībām. Zināms, ka vairākums šo cilvēku ir viesstrādnieki.

Vairāki no viņiem ir no Īrijas, viens no Zviedrijas, divi no Kanādas, viens slovāks no Čehoslovākijas. Tāpat starp viņiem ir viens basks un viens, ko uzskata par mohauku cilts indiāni. Mohauki savus bērnus agri radināja nebaidīties no augstuma, tādēļ šai ciltij piederīgie augstceltņu būvēs bija pieprasīti.