#dakterstāsti

“Strādā pa nullēm, nodrošinot peļņu uz citu pacientu rēķina,” Jevgēņijs Kalējs par finanšu situāciju slimnīcās 0

LA
12:52, 20. augusts 2025
Viedokļi

Par slimnīcu finanšu situāciju un iespējamiem risinājumiem TV24 raidījumā “Dienas personība” stāstīja Latvijas Slimnīcu biedrības valdes priekšsēdētājs Jevgēņijs Kalējs.

Lasīt citas ziņas

“Risinājums ir tāds, kāds ir privātajā sektorā. Ir daudzas valstis, kurās ārstniecības process ir atdalīts no apkalpojošā procesa. Tātad, ja pacients vēlas Lux palātu, tad viņš par to samaksā. Ja viņš vēlas melnos ikrus katru dienu un desmit melnas kafijas, šo cenu un apjomu nosaka pats pacients, jo diemžēl mūsu apstākļos ne visi pacienti var atļauties maksāt tos pašus septiņus eiro papildus tam, ja jāmaksā par ārstniecību,” norādīja Kalējs.

Vai tas nozīmētu, ka slimnīcās jāveido bagāto cilvēku bloks? Kalējs atbild noraidoši: “Tas nav bagāto bloks, tas ir maksas pakalpojumu bloks, jo slimnīcas šobrīd strādā daudz maz pa nullēm vai pat ar nelielu pelņu, bet viņi šo peļņu nodrošina uz citu pacientu rēķina, un šie citi pacienti faktiski dotē valsti. Slimnīcas uz doto brīdi dotē valsti, samaksājot par tiem pakalpojumiem, kuriem nemaksā valsts.”

Viņš piebilst, ka slimnīcās nav pareizi apkalpot turīgākos, bet tā ir iespēja nopelnīt: “Mēs esam ieinteresēti pacientu ārstēšanā, jo kopējais pacientu veselības līmenis ir ļoti svarīgs.”

Vai nākotnē būs labāk? Kalējs atbild: “Mēs tā ceram, jo cerība ir tā, kas zūd pēdējā, tāpēc mēs veltam visu savu enerģiju, lai mēģinātu šo procesu kustināt.”

