Foto: Pixabay

20 skarbas dzīves patiesības, kuras neviens nevēlas atzīt Ieteikt 97







Autors: Annika Niedrīte, AS “Latvijas Mediji”

Mēs visi cīnāmies…Mēs visi iekšēji ciešam…Katru dienu…

Mēs uztraucamies. Zelējam vienu un to pašu domu. Jūtamies nomākti. Jūtam niknumu. Jūtamies vientuļi. Nejūtamies pietiekami labi kādā jomā. Vēlamies iegūt vairāk naudas. Vēlamies atrast savu sapņu darbu. Vēlamies, lai mūsu attiecības būtu ideālas. Domājam, ka dzīvē visam jānāk viegli.

Visas šīs domas cenšas ‘’noplēst’’ gabalu no mūsu apziņas. Mēs tās sajūtam kā reālas problēmas, lai arī tās ir tikai domas un tajās nav ne grama realitātes, tāpēc ka esam tās izveidojuši paši savā apziņā.

Mēs nez kādēļ esam pieķērušies noteiktiem ideāliem, fantāzijām un uzskatām, ka, ja tiem sekosim, mūsu dzīve kļūs labāka.

Tajā pašā laikā mēs satraucamies, ka lietas, pēc kurām tiecamies, var izrādīties pavisam ne tādas, kādas sagaidām tās redzēt. Mēs vilcināmies, jo baidāmies no diskomforta un zaudējuma. Mēs jūtamies nomākti vai nikni, jo domājam, ka dzīvei vajadzētu būt citādai, nekā tā ir pašlaik.Tas viss ir tikai mūsu prātā. Šis ceļš ved uz nekurieni.

Foto: Pexels

Dziļi ieelpo, un lai visas tavas domas un pārdomas pamet tavu galvu. Vienkārši pievērs uzmanību pašreizējam mirklim. Fokusējies uz to, kas atrodas apkārt – gaisma, skaņas, tavs ķermenis, zeme zem kājām, kustīgi un nekustīgi objekti un cilvēki. Netiesā šos objektus un cilvēkus, tāpēc, ka viņi vienkārši ir un viņiem jābūt – uztver tos kā realitāti. Tiklīdz tu pieņemsi realitāti, tu spēsi atrast paņēmienus kā to uzlabot.

Redzēt dzīvi tādu, kāda tā ir, bez rozā brillēm, ideāliem un fantāzijām – tavs uzdevums.

Atbrīvojies no visiem satraukumiem, pieņem tos un vienkārši izdzīvo šo mirkli.

Ja vēlies, pēc minūtesvari atkal gremdēties šajā ilūziju, fantāziju un izkropļotās pasaules uztveres virpulī. Pietiek tikai zaudēt koncentrēšanos, uzmanību un fokusēšanos. Marks Černovs (Marc Chernoff), profesionāls koučs un blogeris atgādina dažas patiesības, kuras mums patīk noliegt, kad esam pārāk dziļi iestrēguši savā prātā…

1. Mūsu dzīvē ir tik daudz kā, ko nevaram kontrolēt.. Tu nevari kontrolēt visu, kas ap tevi notiek, bet tu vari kontrolēt savu reakciju uz to. Tavā reakcijā tavs lielākais spēks.

2. Mūsu gaidas bieži padara mūs nelaimīgus. Laime – tā ir spēja palaist vaļā to, ko savā dzīvē uzskati par vērtību. Tas ir baisi. Šķiet, ka tu zaudē airus trauksmainajā dzīves tecējumā, bet tas tā nav.

3. Mēs vienmēr būsim tālu no ideāla. Ja pirms dalīties ar pasauli ar saviem stāstiem, idejām, un talantiem tieksies pēc ‘’ideāla’’ – nekad un neviens par tevi nedzirdēs.

4. Mēs tērējam daudz laika satraukumam. Uztraukums nekad neizmainīs rezultātu. Vairāk darīt, mazāk uztraukties.Trenē savu prātu, lai saskatītu mācību no jebkuras dzīves situācijas, pēc tam izdari secinājumus un izmaini dzīvi, lai kļūtu labāk.

Foto: pexels.com

5. Vislabākās mācības bieži vien atnāk pašā grūtākajā dienā. Kļūsti spēcīgs. Dzīve dažreiz tevi ierauj pašā dibenā, lai piespiestu iegūt mācību, kuru tu nespētu apgūt nekādā citādā veidā.

6. Panākumi viegli iekļūst mūsu prātā, bet neveiksmes viegli iemitinās sirdī. Mūsu raksturs bieži izpaužas panākumu augstumos un kritienos.

Esi pieticīgs panākumu kalna galā. Esi stingrs un apņēmīgs kalna pakājē.

Esi uzticīgs sev starp šiem abiem stāvokļiem.

7. Mēs jaucam aizņemtību ar produktivitāti. Mums galvenā uzmanība jāpievērš izaugsmei. Tādēļ fokusējies uz to, kas patiešām svarīgs un atmet to, kas traucē izaugsmei.

8. Jo vairāk nekontrolētas naudas, jo vairāk problēmu. Jā, mums vajadzīga nauda, lai dzīvotu. Mums tā ir jāpelna, jāsaglabā, jāinvestē. Tomēr centies netērēt naudu, kuru neesi vēl nopelnījis, lai nopirktu mantas, kuras tev nav vajadzīgas, kuras radītas, lai iespaidotu cilvēkus, kurus tu pat nepazīsti. Pārvaldi savu naudu, citādi tā valdīs pār tevi.

9. Lielākajai daļai cilvēku laimei nevajag vairāk, bet tieši otrādi – vajag mazāk. Dzīvē gadās periodi, kad tu nemitīgi summē, bet pienāk mirklis, kad summa kaut kā neveidojas. Šajā brīdī sāc atņemt. Dzīve kļūs daudz vienkāršāka, kad tu satīri nekārtību (garīgo un fizisko).

10. Modernie gadžeti bieži vien padara mūs bezpersoniskus. Mums visiem jāiemācās būt cilvēcīgākiem. Nevairies no skatiena kontakta. Neslēpies aiz gadžetiem. Dalies ar sejas mīmiku, nevis emociju ikonām. Stāsti savus piedzīvojumus. Klausies citu stāstus.

Foto: Pexels

11. Kā sabiedrība mēs pārlieku esam aizrāvušies ar ārējo skaistumu. Ja visa pasaule pēkšņi kļūtu akla, kā cilvēki varētu saskatīt mūsu skaistumu? Esi skaists iekšēji, jo ārējais skaistums – tikai lēts konfekšu papīrītis. Vienmēr centies saskatīt citos cilvēkos viņu patieso skaistumu.

12. Tavu argumentu lielākā daļa ir bezjēdzīgi. Esi izvēlīgs savās cīņās. Bieži vienkārša atšķirību pieņemšana ir labāka, nekā savas taisnības aizstāvēšana.

13. Mēs tiesājam citus pēc viņu rīcības, bet sevi pēc saviem ideāliem. Tu – vienīgais cilvēks, kura rīcība, vārdi un ideāli tev patiks vienmēr.

14. Ne vienmēr mēs saņemam tikpat, cik atdodam.

Ja tu gaidi, ka cilvēki vienmēr atdarīs tikpat daudz, cik tu izdarīji viņu labā, tevi gaida rūgta vilšanās.

15. Citu apsūdzēšana – atzīšanās, ka tu nekontrolē savu dzīvi. Tavas dzīves labākā daļa sāksies nākamajā dienā, tiklīdz tu nolemsi, ka tava dzīve ir tavs īpašums. Tas notiks tikai pēc tam, kad pārstāsi paļauties uz kādu vai uzskatīt kādu par vainīgu.

16. Vieglāk ir turēties nekā atlaist un augt. Atlaid un virzies uz priekšu, tikai tas var tev palīdzēt apjaust, ka dažas lietas ir tikai daļa no tavas vēstures, bet ne tava likteņa daļa.

Foto: pexels.com

17. Ja tu gribi iegūt labumu, tev jābūt gatavam tam patērēties. Lielākais vairums sapņo par balvām bez riska. Triumfu bez pārbaudījumiem. Taču dzīve spēlē pēc citiem likumiem. Kad tu atradīsi to, ko gribi, pajautā sev: ‘’ Ko esmu gatavs atdot, lai to sasniegtu?’’

18. Pat pie visiem mūsu sasniegumiem, progress, tāpat kā iepriekš, pieprasa veco labo rutīnas darbu. Mūsdienu kultūrā, kura meklē ātrus un vieglus rezultātus, mums jāiepazīst pūļu, pacietības un neatlaidības skaistums.

19. Kad rodas labas iespējas, mēs nekad nejūtamies 100% tām gatavi. Visas lielākās iespējas liek mums augt gan emocionāli, gan intelektuāli. Tās liek sasprindzināt visus spēkus un pamest komforta zonu. Kad nejūtamies komfortabli, nejūtamies gatavi.

20. Dzīve var pēkšņi aprauties. Tā vai citādi, neviens no mums nevar dzīvot mūžīgi. Tāpēc daudz grūtāk ir izmainīt savas dzīves ilgumu, nevis dzīves dziļumu, vērtību. Cik vērtīgi tu šodien dzīvo? Par to tev būtu jāraizējas šodien, nevis par to, cik ilgi vēl dzīvosi.

Noslēguma domas

Nemēģini kontrolēt katru dzīves aspektu. Esi uzmanīgs. Vienmēr esi šeit un tagad.Nenožēlo. Neatskaties. Mēs nevaram zināt, kas slēpjas aiz horizonta, bet tieši tas padara mūsu ceļojumu, katru jaunu dienu interesantu un aizraujošu, tieši tas padara ŠODIENU par tik svarīgu dienu.