Ja jums ir “gali” Latvijā, varat ceturtās šķiras indivīdus sist uz nebēdu! Lato Lapsa skarbi izsakās par policista-kaušļa lietu 0
LA.LV jau rakstījām, ka Valsts policijas darbinieks Kārlis (vārds mainīts), kurš, visticamāk, ir kādā no policijas specvienībām, 1. martā bez iemesla pa seju iesita koncertzāles “Tower” apsargam. Par notikušo tika uzsākts administratīvā procesa pārkāpums, kurā Kārlis atzīts par vainīgo.
Sitiena rezultātā cietušajam traumēti pieci zobi, tika konstatēta arī bezsamaņa, smadzeņu satricinājums un zilums. Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs (VTMEC) tos atzina par maznozīmīgiem miesas bojājumiem, jo zobi iepriekš bijuši laboti. Kārlis par savām rīcībām atbildēja, samaksājot cietušajam 210 eiro, ko viņam piemēroja kā soda naudu par miesas bojājumu nodarīšanu.
Šo situāciju savā “YouTube” kanālā komentējis arī publicists Lato Lapsa, kurš ir skarbs izteikumos par Kārlim piemēroto sodu. Viņš stāsta, ka šo situāciju neparastu padara fakts, ka sitējs ir specvienības darbinieks, kura datus valsts rūpīgi un uzcītīgi slēpj.
Tas, ka Kārlis pēc notikušā nav ne aizturēts, ne apcietināts, viņam nav pieprasīti paskaidrojumi un nav noteikta viņa alkohola deva asinīs, viņaprāt, ir raksturīgi Valsts policijas apstākļiem.
Lapsai interesanti šķiet arī tas, ka Kārļa iespējamā dzīvesbiedre jau nākamajā dienā bija noskaidrojusi cietušā personību un lūgusi kolēģiem iespēju ar viņu sazināties, kas viņai arī izdevās.
Soda apmēru Lapsa sauc par grandiozu, ņemot vērā sitiena radītās sekas.
Viņš Kārli sauc par “mentu zaņķa pārstāvi” un saka, ka cietušais viņam vienkārši pagadījās ceļā, jo abiem nekā dalāma nebija. “Vai nu viņš bija pārdzēries, vai pārrijies narkotikas, vai dabūjis kurvīti no kādas vieglas uzvedības sievietes – viņam vajadzēja izgāzt niknumu, un viņš arī izgāza uz to, kas pagadījās ceļā,” skarbs ir publicists.
Video beigās viņš jautā skatītājiem, vai viņu sargeņģeļi strādā pietiekami labi, lai būtu pārliecināti, ka ar viņiem nekad kas tāds nenotiks – nenoāks pa ceļam šādam policijas darbiniekam.