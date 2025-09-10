Šis stāsts redakcijā nonāca jau vasaras sākumā. Ar mani sazinājās jauns vīrietis, kurš saziņu ar žurnālistu uztvēra kā glābšanas riņķi. Viņš, kā teiktu tautā, “dabūja pa galvu” no cita vīrieša bez jebkādas provokācijas. Ievācot vairāk informācijas par notikušo, atklājās arvien pārsteidzošāki fakti par vainīgo, kurš, visticamāk, ir Valsts policijas darbinieks. Cietušajam tika nodarīti nopietni miesas bojājumi, bet sods vaininiekam – vien pāris simti eiro.
Bet nu par visu pēc kārtas.
Saruna pie bāra beidzas ar sitienu
Tas bija 1.marts. (Starp citu – turpinājumā aprakstītie notikumi fiksēti arī videonovērošanas kamerā, kuras ieraksts skatāms pie šī raksta.) Cietušais – Ingus – strādā par apsargu “Tower” koncertzālē Rīgā. Notiek ikdienišķa situācija – koncerts ir beidzies, un viņam jālūdz cilvēkus atstāt koncertzāli. Ingus stāvēja pie bāra, runāja ar bārmenēm. Pie viņa pienāca nepazīstama persona un teica: “Tev kaut kas sakāms ir?” Ingus atbildēja: “Jā, visiem jādodas ārā.” Tad sekoja sitiens pa galvu.
Novērošanas kameras ierakstā šis brīdis ir skaidri redzams.
“Pēkšņi es pamostos uz zemes,” atceras Ingus. “Es pieceļos, iebāžu pirkstus mutē un es jūtu, ka man zobi ir pašķīduši no tā viena sitiena,” detaļas atklāj cietušais. Pēc notikušā tika izsaukta policija, kas pieņēma viņa liecību. Konflikta izraisītājs no liecības sniegšanas atteicās. “Viņš vienkārši aizgāja prom,” pārsteigts ir Ingus. Policija arī nepārbaudīja viņa alkohola devu asinīs.
Uzreiz pēc notikušā cietušais devās uz traumpunktu, lai konstatētu sitiena brīdī iegūtās traumas.
Nākamajā dienā Ingus devās uz tiesu medicīnas ekspertīzi. No sitiena viņam bija nolauzti pieci zobi, no kuriem divi ir jārauj ārā, jo plaisas aizgājušas līdz zobu saknēm.
Kas izraisīja konfliktu?
No man pieejamās informācijas var secināt, ka Kārlis (vārds mainīts), kurš veica precīzo sitienu, ir Valsts policijas darbinieks. Pēc Valsts amatpersonu deklarācijas datiem, viņš no 2011. līdz 2013. gadam ir mācījies Valsts policijas koledžā. Pēc tam līdz 2017. gadam bijis Jaunākais inspektors Valsts policijā, bet no 2018. līdz 2019. gadam bijis Vada komandiera vietnieks. Tālāk informācijas nav.
atklāj Ingus, kurš ikdienas darba gaitas pavada Nacionālajos bruņotajos spēkos. Lai mēģinātu piespiest Ingu izlīgumam, tika iesaistīta gan Valsts policija, gan cietušā darbavieta. Arī Kārlis cietušajam draudēja, ka būs problēmas dienestā, ja netiks panākts izlīgums. Tāpat man zināms, ka Valsts policijas priekšnieks pret vainīgo ir uzsācis disciplinārpārkāpuma izmeklēšanu, no kā var secināt, ka vainīgais ir valsts amatpersona. Kārlis cietušajam aizbildinājās ar darbu Pašvaldības policijā, tomēr pēc redakcijā pieejamās informācijas, Kārlis, visticamāk, ir specvienības darbinieks.
Cietušo atrada jau nākamajā dienā
“Nākamajā dienā mani atrada – visu, ko es daru. Man rakstīja no darba vietas. Viņš nekādi nevarēja zināt, ka es dienēju armijā. Nu, bez nekādas nelikumīgi iegūtas informācijas,” saka Ingus. Tajā pašā dienā ar Ingu sazinājās pats vaininieks. Kā man stāsta cietušais, Kārlis “lēja krokodila asaras”. Abi pēc tam satikušies, un vienojušies, ka Kārlis Ingum samaksās 15 tūkstošus eiro.
Vēlāk Ingus sapratis, ka, nosaucot šo summu, ir pasteidzies, jo zobārsta tāmes tobrīd vēl nebija. Kad Ingus saņēma tāmi (14, 992 eiro), viņam tapa skaidrs, ka ar iepriekšminēto summu nav apmierināts, jo vēlas vēl morālo kompensāciju un rezervi, ja nu zobu labošanā kaut kas nenotiks pēc plāna. Ingus nolēmis, ka adekvāta summa būtu 25 tūkstoši eiro.
Kārli šāds cipars neapmierināja. Ņemot vērā nespēju vienoties, Ingus nosūtīja visus dokumentus Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centram (VTMEC).
VTMEC slēdziens par 5 bojātiem zobiem, smadzeņu satricinājumu, bezsamaņu un zilumu – maznozīmīgi miesas bojājumi. “Viss, kas tika ņemts vērā, bija zilums uz zoda,” pauž Ingus. VTMEC bojātos zobus nav ņēmis vērā slēdzienā, jo šie zobi iepriekš bijuši laboti. Šajā lietā šis bija izšķiroši – būs administratīvais vai kriminālprocess.
“Tas ir loģiski, ka cilvēkam dzīves laikā ir laboti zobi. Man tagad pieci kroņi jāliek, bet tos uzskata par maznozīmīgiem miesas bojājumiem. Tas ir pilnīgs absurds,” sašutis ir cietušais. Arī smadzeņu satricinājumu neņēma vērā, jo tam neesot neiroloģiska pamatojuma. “Man vienu mēnesi viss bija slikti, bija arī darba nespējas lapa, bet neko no tā vērā neņēma.”
Uz vietas ierosinātais administratīvā pārkāpuma process ir beidzies. Sods vainīgajam – 210 eiro. Ingus pārsūdzēja VTMEC lēmumu, jo uzskata, ka viņam nodarītie miesas bojājumi nav maznozīmīgi. Tika veikta papildu ekspertīze, bet lēmums joprojām nemainīgs. Pamatojums – traumēts ir tikai viens pilnvērtīgs (iepriekš nelabots) zobs. Par nepilnvērtīgiem zobiem tiek uzskatīti, piemēram, plombēti vai “cauri” zobi. Tāpat nepilnvērtīgi zobi ir piena zobi līdz piecu gadu vecumam, redakcijai skaidro VTMEC pārstāvis.
“Novērtējot miesas bojājumu smaguma pakāpi, nozīme ir traumēto zobu stāvoklim pirms traumas, nevis dzimumam un vecumam. Miesas bojājumu smaguma pakāpe visām personām tiek novērtēta pēc vienādiem kritērijiem,” skaidro ekspertīzes centra pārstāvis. No sniegtās informācijas var secināt, ka, ja arī bērnam vai sievietei izsit kaut vai visus zobus un citu miesas bojājumu nav – tie ir maznozīmīgi miesas bojājumi.
Notikušo (ne)skaidro policija
Uz 13 manis uzdotiem jautājumiem Valsts policija atbild dažās rindkopās un pēc vairāku mēnešu gaidīšanas.
“2025. gada 1.martā, saistībā ar nakts klubā personai nodarītiem miesas bojājumiem, uzsākts administratīvā pārkāpuma process pēc Administratīvo sodu likuma par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā 12. panta pirmās daļas par maznozīmīgu miesas bojājumu nodarīšanu. Cietušajam tika nozīmēta tiesu medicīniskā ekspertīze, kur tiesu medicīnas eksperts veicot ekspertīzi, cietušajam konstatēja maznozīmīgus miesas bojājumus.
Attiecīgi pie atbildības saucamajai personai ir piemērots naudas sods.
raksta Simona Grāvīte, Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja.
Viņa turpina: “Un, komentējot vispārīgi, vēršam uzmanību, ka gadījumos, ja pārkāpuma izskatīšanā ir iesaistīta Valsts policijas amatpersona, attiecīgās rīcības izvērtēšana tiek veikta īpaši skrupulozi, papildu pastiprināti vērtējot amatpersonas rīcību atbilstoši profesionālās ētikas normām.
Sazinos arī ar pašu vaininieku
Lūdzu viņu komentēt 1. marta notikumus. Kārlis saka, ka viņš nezinot, par ko es runāju. Skaidroju situāciju: “Runāju par 1. marta notikumu koncertzālē “Tower”, kur jūs iesitāt citai personai.” Seko neliels klusums un Kārlis mazliet nosmejot atbild: “Nezinu. Nekas komentējams nebūs”. Lūdzu komentēt arī novērošanas kameru ierakstu un saziņu ar cietušo. “Man vispār par šo situāciju nekā komentējama nav,” atbild Kārlis. Gandrīz pusotras minūtes sarunas beigās Kārlis saka, ka viņa klusēšanu “varu pieņemt, kā vēlos”.
Tāpat man izdevās sazināties, iespējams, ar Kārļa dzīvesbiedri. Pēc publiski pieejamās informācijas – viņa ir karavīre. Sieviete bija pirmā, kas dienu pēc notikušā mēģināja iegūt cietušā kontaktinformāciju. Izmantojot dienesta stāvokli, viņa informāciju par cietušo ieguva no kolēģiem. Arī Ingus ar viņu sazinājās. Sieviete cietušajam atklāja, ka Kārlis bija tas, kas lūdza ievākt šo informāciju.
Šobrīd visi uzsāktie procesi ir beigušies. No Kārļa 210 eiro cietušais saņēma, bet tas arī viss. Ingus kopš notikušā turpina dzīvot ar viņam izdarīto miesas bojājumu sekām.
