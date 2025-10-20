“Ar mērķi izaudzināt cilvēcīgu, garīgi un morāli attīstītu…” 26 Krievijas reģionos atvērtas kadetu grupiņas bērnudārzos 0
Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks, TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” atklāj, ka Krievija izveidojusi 26 kadetu grupiņas bērnudārzos.
“26 Krievijas reģionos ir atvērtas kadetu grupas, kur pirmsskolas vecuma bērniem jau tiek mācīta tuvcīņa un ieroči. Es saprotu skolā, bet nu bērnudārzā…,” pauž Slaidiņš.
Raidījuma vadītājs Jānis Labucs papildina Slaidiņa teikto: “Nabaga bērni, kas no viņiem tur izaugs? Tādi paši orki un okupanti kā senči, diemžēl…”
Slaidiņš piekrīt Labucam: “Tieši tā!”
Kā ziņo ārvalstu medijs, kadetu izglītība ir viens no mehānismiem, ko Krievija izmanto bērnu militarizēšanai, tostarp Ukrainas pagaidu okupētajās teritorijās (turpmāk – TOT). Šī izglītība veicina lojalitātes audzināšanu Krievijas militārajām struktūrām, un jaunieši (tagad arī bērni) pakāpeniski tiek sagatavoti dienestam Krievijas Bruņotajos spēkos vai citās tiesībaizsardzības un drošības iestādēs.
Okupācijas iestādes TOT Krimas Autonomās Republikas un Sevastopoles pilsētas teritorijā aktīvi integrē kadetu komponentu izglītībā, izveidojot kadetu klases skolās. Pirmā šāda klase tika ieviesta Jaltā 2014./2015. mācību gadā, gadā, kad Krima tika okupēta. Līdz 2024./2025. mācību gadam kadetu klašu skaits TOT Krimas Autonomās Republikas teritorijā bija pieaudzis 21,7 reizes salīdzinājumā ar 2016./2017. mācību gadu, palielinoties no 12 līdz 260 klasēm.
Jūlijas Sidorovas vadībā, kura vada 103. bērnudārzu vismaz kopš 2014. gada, iestāde aktīvi iesaista pirmskolas vecuma bērnus (ne tikai kadetus) aktivitātēs, kas saistītas ar militārām tēmām. Pirms 23. februāra (Krievijas Tēvzemes aizstāvja diena) bērnudārzā tiek rīkotas “Drosmes stundas”, kurās bērniem māca par dzimtenes aizstāvēšanas nozīmi un drosmi. Bērni arī piedalās apsveikumu kartiņu un zīmējumu veidošanā tā sauktās “speciālās militārās operācijas” dalībniekiem. Turklāt bērnudārzā notiek patriotisko dziesmu konkursi, kuros bērni militārajās uniformās izpilda dziesmas par dzimteni, varonību un mīlestību pret savu valsti, kā arī tiek rīkotas tikšanās ar Krievijas militārpersonām.
Visas šīs aktivitātes ir veidotas, lai bērnos iedvesmotu ideju, ka Krievija ir viņu dzimtene. 2020. gadā 103. bērnudārzā tika atvērta kadetu grupa 32 vecāko pirmskolas bērniem. Pašlaik (šī gada sākumā) programma “Jaunie Kačas kadeti” aptver 117 bērnus vecumā no 5 līdz 7 gadiem, un tās īstenošanā iesaistīti 15 pedagogi.
Apmācība programmas “Jaunie Kačas kadeti” ietvaros tiek veikta ar mērķi izaudzināt cilvēcīgu, garīgi un morāli attīstītu, intelektuāli, kultūras un fiziski pilnveidotu personību, cienīgu Krievijas nākotnes pilsoni, dzimtenes patriotu, un tā tiecas attīstīt šādas īpašības bērnos:
“[…] uztveri par Krieviju kā savu dzimteni, kā lielu valsti; iepazīstināt bērnus ar nozīmīgākajām Krievijas valsts vēstures lappusēm; paplašināt zināšanas par kadetu tradīcijām; mācīt vispārējos paraugus par ierindas noteikumiem un komandieru un bērnu pienākumiem pirms un ierindas laikā; mācīt ierindas apmācības elementus; […]”