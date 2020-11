Foto: Pexels

5 eksperta padomi: kā pašam pārliecināties par automašīnas gatavību ziemas sezonai





Ziemas Latvijā pēdējos gadus nav bijušas bargas, bet apledojums, sniegs, mainīgi, neparedzami un drošu braukšanu mazinoši apstākļi uz ceļiem ir gadalaikam piederīgi elementi. Siltais rudens mūs vēl lutina, tāpēc jāizmanto laiks būt gataviem skarbākiem laikapstākļiem. “Longo Group” tirdzniecības vadītājs Jānis Vīndedzis kopā ar ekspertu grupu sagatavojuši vienkāršu bāzes instrukciju ikvienam, kurš pats saviem spēkiem vēlas pārbaudīt transportlīdzekļa gatavību gada aukstajam periodam.

1. Netaupi uz riepām!

Auto saskares punkti ar ceļa segumu ir riepas un to kvalitāte, nobraukuma rādītāji, atbilstība braukšanas stilam un gadalaikam ir jāizvērtē prioritāri. Ja ir iespēja, eksperti iesaka izvēlēties ziemas, nevis vissezonas riepas, kā arī izvērtēt, pa kādiem ceļiem sanāk braukt. Ražotas riepas vērts iegādāties, ja pārvietošanās nav tikai pa pilsētu un asfaltētiem ceļiem.

Svarīgi ir pārbaudīt arī riepu spiedienu un ziemā to darīt vismaz reizi mēnesī. Spiediens riepās (to apzīmē ar PSI un katra auto rādītāju var pārbaidīt uz uzlīmes durvju ailē) var pazemināties, kad gaiss kļūst strauji vēsāks 10 grādu robežās, jo samazinās saķere un palielinās risks auto nenoturēties stabili uz ceļa, kā arī palielinās degvielas patēriņš.

Latvijas likumdošana nosaka, ka no 1.decembra līdz 1.martam privātajiem vieglajiem automobiļiem jābūt aprīkotiem ar ziemas riepām ar protektoru vismaz 4 mm dziļumā. Der atcerēties, ka jaunām riepām tas ir 8-10 mm, kas nodrošina vislabāko saķeri ar ceļa segumu, bet iekļūstot CNS ar riepām, kam protektors ir zem 4 mm, apdrošinātāji var atteikt apdrošināšanas atlīdzības izmaksu. Nianse – ziemas riepas nodilst nevienmērīgi, tāpēc protektors jāmēra dažādos katras riepas punktos.

2. Akumulatora kvalitāte

Auto bateriju jeb akumulatoru jauda aukstā laikā ievērojami samazinās, tāpēc ir svarīgi, lai mehāniķis to pirms ziemas pārbaudītu un nodrošinātu, ka tā veiktspēja ir maksimāla. Ideāli, ja ziemas laikā automašīna atrodas garāžā vai slēgtā telpā, kas paildzina akumulatora izmantošanas periodu, bet ja auto tiek turēts ārā, vienkārši vajag sekot tā nolietojamībai. Pirms ziemas var veikt mini testu: atstāj auto ar izslēgtu motoru un ieslēgtām gaismām 15 līdz 20 minūtes, tad iedarbini. Ja tas sagādā grūtības, iespējams, būs jādomā par jauna akumulatora iegādi.

3. Apstrādā blīvgumijas un slēdzenes

Mainīgie laikapstākļi, lielais gaisa mitrums, slapjš sniegs un dažreiz pat auto mazgāšanas kvalitāte ziemā var ietekmēt to, vai varēsiet no rīta atvērt sava transportlīdzekļa durvis. To blīvgumijas pirms sala perioda vajadzētu apstrādāt ar silikonu, kas nopērkams auto piederumu veikalos, kā arī pārbaudīt durvju slēdzenes, ja būs jāizmanto auto atslēga. Var arī apdomāt iespēju pārklāt visu auto ar vasku, lai samazinātu sāls un ceļa netīrumu ietekmi uz virsbūvi, bet tas negarantē potenciālos bojājumus nākotnē.

4. Pārbaudi redzamību

Pirmkārt, jānodrošinās, ka auto logi un spoguļi ir kārtībā, ļaujot autovadītajam maksimāli kvalitatīvi redzēt apkārtni un spēt drošāk manevrēt braukšanas laikā. Sīkas plaisas priekšējā vējstiklā aukstā laikā var strauji paplašināties, samazinot redzamību un palielinot stikla sadrupšanas risku. Slotiņas vajadzētu mainīt regulāri, bet skaidrs signāls ir tad, ja darbošanās laikā tās sāk čīkstēt.

Otrkārt, pašam auto un autovadītāja norādēm gada tumšākajā laikā jābūt skaidri redzamiem citiem satiksmes dalībniekiem, tāpēc lukturu un bremžu signālus pārbaude ir ļoti svarīga. Spēcīgu nokrišņu gadījumā blāvas vai nenoregulētas gaismas būtiski samazina ceļa redzamību vadītājam, bet neesoši bremžu signāli palielina risku aizmugurē esošajam auto nepaspēt laikus nobremzēt, ja ir tāda situācija.

5. Sagatavo ziemas komplektu

Ir labi nodrošināties ar praktiskiem palīglīdzekļiem, kas kādu problēmu gadījumā var atvieglot auto diagnostiku turpat uz ceļa vai pat atrisināt tās. Komplektā ieliec vismaz šīs 8 lietas: logu tīrīšanas skrāpi, siltus cimdus, dzesēšanas un logu tīrīšanas šķidrumus aukstam laikam, akumulatora starta vadus (to šķērsgriezuma laukumam jābūt vismaz 8 kvadrātmilimetri), sakabes virvi ar sarkanu brīdinājuma karodziņu, slēdzeņu atkausētāju un atstarojošo vesti.

Vienlaikus atceries pamatlikumu ziemā: labāk pilna bāka nekā pustukša, jo tas samazina kondensāta rašanās iespēju, kas sasalstot var traucēt dzinēja darbībai. Noteikti arī jāizvēlas ziemai atbilstoša un kvalitatīva degviela (tiem auto, kam tāda paredzēta).

Neatliec auto sagatavošanu ziemai līdz pirmajam nopietnajam sniegam – neļauj tam “pārsteigt” tevi, bet pārsteidz ziemu ar sagatavotu automašīnu pats!