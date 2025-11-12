5 kļūdas, ko uzņēmumi pieļauj, plānojot team building pasākumus (un kā no tām izvairīties) 0
Komandas saliedēšana ir daudz vairāk nekā tikai kopīga izklaide ārpus biroja. Labi izplānots team building pasākums palīdz darbiniekiem labāk saprast vienam otru, attīstīt komunikāciju, iemācīties sadarboties un radīt uzticēšanās sajūtu, kas vēlāk atspoguļojas ikdienas darbā. Tas ir veids, kā uzlabot gaisotni komandā, mazināt stresu un stiprināt piederības sajūtu uzņēmumam.
Tomēr ne vienmēr šie mērķi tiek sasniegti. Nereti uzņēmumi iegulda laiku un resursus pasākuma organizēšanā, bet rezultāts izrādās pavisam citāds, nekā gaidīts. Dažkārt aktivitātes ir pārāk intensīvas, citreiz – nepiemērotas visiem kolēģiem, vai arī pasākums notiek vietā, kur vairāk laika tiek pavadīts ceļā, nevis kopīgās aktivitātēs. Rezultātā komandas saliedēšanas efekts zūd, un pasākums kļūst par formālu izklaides dienu, nevis vērtīgu komandas pieredzi.
Lai no tā izvairītos, ir vērts saprast, kādas kļūdas uzņēmumi visbiežāk pieļauj un kā tās novērst. Tālāk aplūkosim piecas no tām, kā arī ieteikumus, kā padarīt team building dienu tiešām efektīvu, interesantu un piemērotu visiem komandas locekļiem.
1. Kļūda – aktivitāte nav piemērota visiem komandas locekļiem
Viens no biežākajiem iemesliem, kāpēc team building pasākums nesasniedz gaidīto efektu, ir nepiemērotu aktivitāšu izvēle. Nereti uzņēmumi izvēlas vienu konkrētu nodarbi, kas šķiet aizraujoša, taču reālajā dzīvē tā der tikai daļai komandas. Piemēram, ļoti sportiskas aktivitātes var būt pārāk nogurdinošas fiziski mazāk aktīviem kolēģiem, savukārt pārāk mierīgas nodarbes neuzrunā tos, kuri meklē azartu un dinamiku. Rezultātā daļa darbinieku jūtas atstumti vai vienkārši nepiedalās pilnvērtīgi, un tiek zaudēts pats svarīgākais mērķis – komandas kopības sajūta.
Risinājums? Izvēlies vietu, kas piedāvā dažādu aktivitāšu klāstu, ļaujot katram dalībniekam atrast kaut ko sev piemērotu. Tieši šeit izceļas GUNSnLASERS Galerija Centrs, kur vienuviet iespējams apvienot vairākus pieredzes veidus – gan aktīvus, gan mierīgākus. Piemēram, tie, kuriem patīk ātrums un sacensību gars, var doties uz elektrokartingu trasi, savukārt tie, kas vēlas pārbaudīt reakciju un sadarbību, var izvēlēties virtuālās realitātes spēles vai pikseļu istabu, kur kustība un gaisma saplūst aizraujošā ritmā.
Tikmēr tie, kuri priekšroku dod mierīgākai atpūtai, var baudīt privātu karaoke istabu ar tūkstošiem dziesmu dažādās valodās vai izmēģināt biljardu, kas rada relaksētu atmosfēru sarunām un smiekliem. Šāda aktivitāšu daudzveidība nodrošina, ka ikviens komandas loceklis jūtas iesaistīts un vērtēts, neatkarīgi no vecuma, interesēm vai fiziskās sagatavotības.
2. Kļūda – pārāk garš vai intensīvs pasākuma formāts
Daļa uzņēmumu, plānojot team building aktivitātes, vēlas, lai tā būtu piepildīta un aizraujoša no sākuma līdz beigām. Šī vēlme bieži noved pie pārlieku saspringta grafika, kurā aktivitātes seko viena otrai bez atelpas. Rezultātā dienas gaitā zūd enerģija, cilvēki kļūst noguruši, un pasākuma noslēgumā neviens vairs nespēj pilnvērtīgi izbaudīt kopā būšanu. Dažiem kolēģiem pat var rasties pretējs efekts – nevis iedvesma un saliedētība, bet vēlme ātrāk doties mājās.
Team building mērķis nav izsmelt komandas spēkus, bet gan radīt vidi, kurā dalībnieki jūtas brīvi, iedvesmoti un gatavi sadarboties. Tieši tāpēc ir svarīgi saglabāt balansu starp aktivitātēm un atpūtas brīžiem. Pasākuma diena jāplāno tā, lai būtu dabīgs ritms – sākumā dinamiska, kustību pilna daļa, kas palīdz visiem justies ērtāk un radīt enerģiju, kam seko mierīgāka, radoša vai sarunām piemērota daļa, kur var atslābt un pārrunāt dienas notikumus.
Kvalitāte vienmēr ir svarīgāka par daudzumu. Labāk izvēlēties dažas labi organizētas aktivitātes, kas patiešām rada kopības sajūtu, nevis pārpildīt programmu ar desmit dažādiem uzdevumiem, kas neļauj nevienam pilnvērtīgi iesaistīties. Turklāt pārāk intensīvs formāts bieži liedz cilvēkiem izveidot neformālas sarunas – tieši tās, kas visvairāk stiprina attiecības komandā.
3. Kļūda – pasākums notiek pārāk tālu vai sarežģītā vietā
Vieta, kur notiek komandas saliedēšanās pasākums, ietekmē visu komandas pieredzi – gan noskaņojumu, gan efektivitāti. Daudzi uzņēmumi kļūdās, izvēloties lokācijas ārpus pilsētas ar domu “aizbraukt prom no ikdienas”, taču jāņem vērā, ka tas bieži nozīmē garu ceļu, kavēšanos, sarežģītu organizāciju un nogurumu vēl pirms pasākuma sākuma. Rezultātā daļa dienas paiet ceļā, bet enerģija un entuziasms izzūd.
Lai team building diena būtu patiesi veiksmīga, vietai jābūt vieglai pieejamai, centrālai un praktiskai. Tieši tāpēc ideāla izvēle ir GUNSnLASERS Galerija Centrs – moderna izklaides vieta pašā Rīgas sirdī, kur saliedēšanās pasākumu iespējams rīkot bez lieka stresa un sarežģītas loģistikas. Šeit viss atrodas vienuviet, un komanda var pilnvērtīgi izmantot laiku aizraujošām aktivitātēm, nevis pārbraucieniem.
Vēl viena priekšrocība – pēc spēlēm un sacensībām iespējams kopīgi ieturēt pusdienas vai vakariņas turpat Burzma ēdienu hallē, kas atrodas tajā pašā ēkā, vai norezervēt privātu labiekārtotu atpūtas telpu GUNSnLASERS izklaides parkā, kur baudīt līdzi paņemtās uzkodas. Tas ļauj ērti apvienot aktīvo daļu ar neformālu sarunu un atpūtu pie galda, stiprinot kolēģu saikni vēl vairāk.
4. Kļūda – pasākumam nav konkrēta mērķa
Viena no visbiežāk nepamanītajām, bet būtiskākajām kļūdām team building plānošanā ir skaidra mērķa trūkums. Bieži vien uzņēmumi rīko pasākumus ar domu “lai būtu jautri”, tomēr, ja aiz jautrības neslēpjas konkrēts mērķis, šāds pasākums var sniegt tikai īslaicīgu efektu. Cilvēki atpūšas, pasmejas un labi pavada laiku, taču pēc pāris dienām ikdienas darba ritmā nekas nav mainījies un komunikācija paliek tajā pašā līmenī, konflikti netiek risināti, bet motivācija ātri zūd.
Team building pasākumam vienmēr ir jābalstās uz skaidru nolūku, ko tieši komanda vēlas sasniegt. Dažkārt mērķis ir saliedēt jaunus kolēģus pēc restrukturizācijas, citkārt – atjaunot uzticēšanos pēc saspringta projekta vai vienkārši stiprināt sadarbību starp nodaļām. Mērķis var būt arī komunikācijas uzlabošana, radošuma veicināšana vai līderības prasmju attīstīšana.
Kad mērķis ir definēts, kļūst daudz vienkāršāk izvēlēties atbilstošas aktivitātes. Ja mērķis ir uzticēšanās un vienotība, labi der kopīgas uzdevumu spēles, kur svarīga sadarbība un koordinācija, piemēram, airsoft, lāzertags vai peintbols. Ja vēlies veicināt radošumu un spontanitāti, izvēlies aktivitātes, kas prasa iztēli, improvizāciju un drosmi izpausties, piemēram, karaoke vai virtuālās realitātes pieredzes, kur komanda nonāk pavisam jaunā vidē.
Savukārt, ja mērķis ir stratēģiskā domāšana un plānošana, lieliski noder aktivitātes, kur nepieciešama ātra pielāgošanās un lēmumu pieņemšana, piemēram, elektriskie kartingi vai airsoft šautuve, kur katrs solis ietekmē rezultātu.
Labi strukturēts team building pasākums nav tikai izklaide, tas ir apzināts ieguldījums uzņēmuma kultūrā un cilvēkos. Ja katrai aktivitātei ir skaidra jēga, dalībnieki izjūt, ka viņu laiks tiek izmantots mērķtiecīgi, un pasākuma efekts saglabājas daudz ilgāk par vienu dienu.
5. Kļūda – nav laika neformālai sarunai un atpūtai
Lai arī team building pasākums bieži tiek asociēts ar spēlēm, sacensībām un aktivitātēm, tieši brīvie brīži bieži sniedz vislielāko vērtību. Kad dienas programma ir pārpildīta ar uzdevumiem, treniņiem vai sacensībām, kolēģiem nereti pietrūkst laika vienkārši aprunāties, pasmieties un dalīties iespaidos. Šķietami “neproduktīvas” sarunas patiesībā ir tās, kas palīdz cilvēkiem satuvināties un radīt draudzīgu atmosfēru, kas vēlāk pārnesas arī darba vidē.
Neformāla komunikācija ir būtiska jebkuras komandas attiecību veidošanā. Tās laikā kolēģi iepazīst viens otru no citas puses, atklāj kopīgas intereses un iemācās sarunāties ārpus darba rāmjiem. Tieši šādos mirkļos rodas uzticēšanās un patiesa komandas sajūta.
Lai šāda gaisotne rastos, pasākuma plānā nepieciešami brīvi starplaiki un mierīgas aktivitātes, kas ļauj atslābt pēc intensīvākām daļām. Piemēram, biljards ir lieliska izvēle – tas apvieno sarunu, kustību un draudzīgu sacensību bez spiediena. Savukārt karaoke dod iespēju izpausties, pasmieties un kopā izbaudīt brīdi, kur nav svarīgi, kurš uzvar, bet gan tas, ka visi piedalās un jūtas labi.
Izvēlies GUNSnLASERS komandas saliedēšanās pasākumam!
Labi izplānots team building pasākums var būt brīdis, kas pilnībā maina komandas noskaņojumu un attiecības darba vidē. Tas palīdz kolēģiem izkāpt no ikdienas rutīnas, satikties citā gaismā un ieraudzīt, cik daudz katram ir kopīga. Tieši tādu pieredzi piedāvā GUNSnLASERS Galerija Centrs – moderna, iekštelpu izklaides vide pašā Rīgas sirdī, kur iespējams apvienot kustību, emocijas, draudzīgu sacensību un kopīgu atpūtu. Šeit ikviens kolēģis atradīs sev piemērotu nodarbi — no adrenalīna un sacensības garā piesātinātām spēlēm līdz mierīgām, sirsnīgām sarunām un kopīgiem smiekliem atpūtas zonā.
Kāpēc izvēlēties GUNSnLASERS komandas saliedēšanai:
● Daudzveidīgas aktivitātes vienuviet – elektrokartingi, VR spēles, airsoft šautuve, pikseļu istaba, karaoke un biljards, kas piemēroti dažādiem raksturiem un interesēm.
● Piemērots gan lielām, gan mazām komandām – pasākumu iespējams pielāgot uzņēmuma lielumam, mērķim un vēlamajam intensitātes līmenim.
● Ideāla atrašanās vieta – pašā Rīgas centrā, Galerijā Centrs, viegli sasniedzama ar kājām, sabiedrisko transportu vai auto.
● Profesionāla komanda un droša vide – pieredzējuši instruktori, kvalitatīvs aprīkojums un rūpes par katru detaļu.
● Ērta iespēja apvienot ar maltīti – pēc aktivitātēm komanda var baudīt pusdienas vai vakariņas turpat Burzma ēdienu hallē vai rezervēt privātu atpūtas telpu, ko iespējams dekorēt, uzklāt galdu, ienest uzkodas vai torti un apvienot svinības ar jebkuru no GUNSnLASERS aktivitātēm.
● Pilnvērtīga dienas pieredze bez loģistikas raizēm – viss nepieciešamais vienuviet, bez lieka stresa un pārbraucieniem.
● Pieejami arī citi GUNSnLASERS izklaides parki ar plašu aktivitāšu klāstu – Juglā, Mežaparkā, Šampēterī.
GUNSnLASERS Galerija Centrs ir vieta, kur saliedēšanās notiek dabiski – smiekli, sacensības un kopīgi piedzīvojumi veido saikni, kas paliek arī pēc pasākuma. Šī ir iespēja komandai atbrīvoties, iedvesmoties un atgriezties darbā ar jaunu enerģiju un pozitīvu noskaņojumu. Rezervē savu team building pasākumu jau šodien! Zvani +37127274646 vai raksti uz [email protected] un ļauj mums parūpēties par visu – no aktivitāšu plāna līdz neaizmirstamai atmosfērai.
Raksts tapis savstarpējās sadarbības ietvaros. #sadarbība