Ikdienas gaitās ir vairākas lietas, kas teju visiem vienmēr ir līdzi, lai arī kur dotos. Parasti tas ir telefons, maks un atslēgas – lietas, bez kurām no mājas neiziet gandrīz neviens. Daudzi kā glabāšanas vietu izvēlas arī telefona vāciņu. Nereti redzēts, kā cilvēkiem aiz vāciņa stāv, piemēram, bankas karte vai eID. Tāpat populāri kļuvuši arī pie telefona piestiprināmi karšu maciņi.
Novietot kartes aiz vai uz telefona vāciņa, ir praktisks risinājums – nav jāņem līdzi maks, piemēram, aši aizskrienot uz veikalu. Bet cik droša ir svarīgā dokumenta un bankas kartes glabāšana tik atklātā vietā? Lai to noskaidrotu, sazinājos ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi (PMLP) un “Luminor” banku.
Bankas karti aiz telefona vāciņa turēt nav ieteicams
“Luminor” bankas finanšu eksperte Jekaterina Ziniča skaidro: “No drošības viedokļa nav ieteicams glabāt maksājumu karti starp telefonu un tā vāciņu.
Drošāka un arī lietotājam ērtāka alternatīva ir pievienot karti drošā digitālajā makā, piemēram, Apple Pay vai Google Wallet. Tie ļauj lietotājam piesaistīt karti savai viedajai ierīcei un veikt maksājumus, padarot tos vēl drošākus nekā tikai fiziskās kartes nēsāšana, kā arī palīdz samazināt zādzību vai neatļautas izmantošanas risku.
Digitālā maka izmantošana ir ērta arī citu ikdienas funkciju veikšanai – lielā daļā “Luminor” bankomātu tīkla ir iekļauta “pīkstināšanas” funkcija, lai to pilnvērtīgi izmantotu bez fiziskas kartes ievietošanas, izmatojot telefonu un/vai pulksteni. ”
Arī eID kartes glabāšana aiz telefona vāciņa nav pilnīgi drošs risinājums
PMLP Sabiedrisko attiecību vadītāja Madara Puķe skaidro, ka eID karti var turēt aiz telefona vāciņa, taču tas nav pilnīgi drošs risinājums.
“Ar šādu glabāšanas veidu ir saistīti vairāki riski:
– telefoni mēdz uzkarst, un ilgstoša augsta temperatūra var ietekmēt eID kartes fizisko izturību un mikroshēmas darbspēju;
– telefona un eID kartes bezkontakta antenas var traucēt viena otru, pasliktinot NFC funkcionalitāti gan telefonā, gan pašā eID kartē;
– ja telefons tiek pietuvināts bezkontakta maksājumu vai citu NFC lasītāju zonai, eID karte var tikt nejauši aktivizēta;
– dažiem telefona vāciņiem un aksesuāriem ir izteikts magnētiskais lauks. eID kartes mikroshēmas konstrukcija nav paredzēta ilgstošai magnētiskai iedarbībai, kas var radīt bojājumus;
– ja telefons tiek nozaudēts vai nozagts kopā ar eID karti, risks ir būtiski augstāks, jo vienlaikus tiek zaudēti gan personas dati, gan piekļuves rīki, kas var radīt nopietnas drošības un identitātes aizsardzības problēmas.
Visdrošāk ir glabāt eID karti atsevišķā, stingrā makā, kas pasargā to no liekšanas un mehāniskiem bojājumiem. Ja karte tomēr tiek turēta telefonā, jāizvēlas vāciņš bez magnētiem un vieta, kur karte nelokās. eID karti nevajadzētu turēt aizmugurējā kabatā, īpaši sēžot,” skaidro Puķe.
