Atkal izlādējies? Vienkāršs veids, kā būtiski pagarināt tālruņa akumulatora darbības laiku 0
Vai arī tavam telefonam bieži vien samērā īsā laikā mēdz izlādēties baterija? Tas var būt ļoti neērti, īpaši dienas vidū, kad telefons ir visvairāk vajadzīgs. Daudzi domā, ka vainīgi ir tikai tas, cik spilgtu ekrānu mēs iestatām vai tas, cik bieži izmantojam kādas konkrētas lietotnes, taču patiesībā iemesls var būt pavisam cits.
Kā norāda eksperti, katra tālruņa akumulators laika gaitā vienkārši nolietojas. Katram akumulatoram ir savs dzīves ilgums, ko eksperti mēra uzlādes ciklos. Kad tie tiek pārsniegti, telefons sāk ātrāk izlādēties, un šķiet, ka nekas vairs nepalīdz. Taču, ir daži vienkārši veidi, kā tu vari paildzināt sava akumulatora darbības laiku, vēsta Express.
Eksperti norāda, ka lielākā daļa viedtālruņu akumulatoru ir paredzētu aptuveni 500-800 pilniem uzlādes cikliem. Pilns cikls nozīmē, ka tiek izmantota 100% baterijas jauda, neatkarīgi no tā, vai to iztērē uzreiz, vai pa daļām dienas laikā. Kad šie cikli pietuvojas aptuveni 500-800 reižu atzīmei, telefons sāk ātrāk izlādēties un sāk šķist, ka nekas vairs nelīdz noturēt telefona bateriju ilgāku laiku.
Lai akumulators kalpotu ilgāk, eksperti iesaka to neuzlādēt līdz 100% atzīmei, bet gan robežās no 20% līdz 80%. Respektīvi, viņi iesaka darīt tā, lai telefona akumulators nesasniedz mazāk par 20% atzīmi un netiek uzlādēts vairāk par 80%.
Viņi iesaka arī izmantot viedtālruņos iebūvēto akumulatora taupīšanas režīmu, kas būtiski ierobežo neizmantoto lietotņu fona darbību.
Vēl viens būtisks padoms ir regulāri atjaunot telefona programmatūru, jo jaunākās sistēmas versijas izmanto enerģiju efektīvāk un samazina biežu datu sinhronizāciju mākonī, kas palīdz ietaupīt bateriju. Turklāt eksperti iesaka arī nelietot telefonu uzlādes laikā, jo tas rada papildu siltumu, kas būtiski bojā akumulatoru un saīsina tā mūžu.