Foto: Shutterstock

5 noteikumi, lai pirmā nakts ar jaunu izredzēto nekļūtu par pēdējo Ieteikt 5







Autors: Annika Niedrīte, AS “Latvijas Mediji”

Vienā teikumā to varētu pateikt – nemēģināt uzlēkt augstāk par savu galvu un nelīst laukā no ādas. Tas attiecas uz visu, tai skaitā uz sievietes izskatu.

Vēsture zina daudzus randiņus, kas beidzās diezgan nožēlojami tāpēc, ka sieviete X dienas priekšvakarā nolēma jaunā veidā veikt epilāciju.

Rezultāts – ne tā jaukākā ādas reakcija.

Šajā dienā labāk visus eksperimentus atstāt malā un iet ierasto ceļu. Ko vēl vajadzētu ņemt vērā – portālā wday.ru iesaka seksoloģe Valērija Aginskaja.

1. Sagatavojies

Gatavojies randiņam ar visu atbildību. Katram gadījumam iemet somiņā prezervatīvus un lubrikantu. Vīrietis var domāt, ka vēl tik drīz tu viņu neiepriecināsi, un ieradīsies “neaizsargāts”. Tāpēc labāk nodrošināties pašai. Nebaidies, ka viņu var samulsināt kontracepcijas līdzekļu klātbūtne tavā somiņā. Vienmēr vari nākt klajā ar pāris stāstiem, kas izskaidro, kā tie tur nonāca:

– Nesaprotu, kā tie gadījās manā somiņā;

– Jā, esmu pieradusi tos izmantot kā gumijas pirkstiņus;

– Esmu nejauši paņēmusi māsas rokassomiņu.

Foto: Shutterstock

Ar prezervatīviem viss skaidrs (nekāda neaizsargāta seksa!). Bet lubrikants noderēs, ja jutīsi ka ar dabisko mitrināšanos nepietiek (tas ir pilnīgi iespējams, jo būsi satraukusies).

Aizmirsti par celulītu, pieticīgu krūšu izmēru, krokām uz gurniem, resnām kājām.

Ja pati kaut ko uzskati par neizdevušos, neglītu un koncentrējies uz to, drīz arī citi sāks to pamanīt. Tāpēc iemīlies sevī visā un to darīs arī citi.

Ja jau būsiet tik tālu nonākuši, tavu vīrieti tādā brīdī vismazāk interesēs, cik liels ir tavs vidukļa apkārtmērs un kāds izmēra krūtis. Katru reizi, neadekvāti reaģējot uz to, ka partneris glāsta/skūpsta tavu vēderu (ak šausmas! Man nav vēdera preses) vai krūtis (tās taču ir tik mazas), tu viņu tikai samulsināsi.

2. Esi dabiska

Neieteicamais ietver daudz ko – sākot no gulēšanas kā baļķim līdz hiperaktivitātei un uzbudinājuma un orgasma imitācijai.

Neklusē. Ja tev kaut kas nepatīk, par to jārunā uzreiz – nav jāpaciešas aiz pieklājības. Turklāt vīrieši ne vienmēr var precīzi saprast, kas tev sagādāja diskomfortu (nejauši piespieda matus ar elkoni vai iegāja pārāk dziļi), un, ja tu vienkārši klusē un rādi neapmierinātas grimases, no tā labāk nekļūst.

Foto: pixabay

Ņem vērā – vislabākais sekss ir partneriem, kuri neklusē, bet runā viens ar otru par savu intīmo gaumi un vēlmēm. Kas tur ko kautrēties, jo visbriesmīgākais jau ir aiz muguras – jūs redzējāt viens otru kailu.

Nekrīti panikā, ja rodas kāda neveikla situācija. Piemēram, kaut kas iečīkstējās, nopukšķināja, ieurkšķējās u.tml. Viegls smaids vai aizrautīgi smiekli būs iederīgāki nekā kapa klusums.

3. Iztiec bez superspēju demonstrēšanas

Nevajadzētu jau pirmajā randiņā praksē pierādīt, ka tu pārspēj visas vācu pornofilmu aktrises. Neviens neapstrīd, ka esi īsta sekss-bumba, taču labāk pietaupīt savu kaisli otrajam un turpmākajiem randiņiem.

Pat ja tu daudz ko proti un nevari vien sagaidīt, lai ar to palielītos – nevajag!

Ne katrs vīrietis tam ir gatavs. Lieta tāda, ka daudziem vīriešiem joprojām ir aizspriedumi pret pieredzējušām sievietēm – no vienas puses, viņi ir laimīgi, ja dāma ir atraisīta, no otras puses – viņi to var uztvert ar aizdomām.

4. Nelolo ilūzijas

Viena no nepamatotākajām sieviešu ilūzijām – atnāks princis, nospiedīs burvju pogu, un notiks brīnums. Procesa idealizēšana ir tiešs ceļš uz vilšanos. Pirmkārt, pirmais sekss ir tikai mēģinājums pieslīpēties vienam pie otra, nevis jūsu intīmo attiecību fināla versija. Neuztver to arī kā sava veida “eksāmenu”. Jūs vēl nezināt viens otra vēlmes un jutīgās zonas. Otrkārt, jums abiem šobrīd ir stress. Tāpēc, pat ja viss nenotika tik iespaidīgi, kā iztēlojies, nekritizē vīrieti, tāpat nevajag vainot arī sevi.

Foto: Pexels

Vienkārši izbaudi visu, sākot jau ar priekšspēli. Pirmais sekss ar jaunu partneri ir brīnišķīgs kaut vai tikai tāpēc, ka nevajag nekur steigties, var izbaudīt un vienlaikus iepazīt viens otru.

Neaizmirsti uzslavēt, bet nepārslavē! Nedziedi slavas dziesmas, vienkārši saki, ka tev bija labi ar viņu. Pat ja pēc seksa tev vienīgais jautājums ir “Vai tas ir viss?!”, neskaitot izbrīnu par viņa izmēru, temperamentu utt.

5. Nekādu eksperimentu X dienā

Neatkāpies no ierastā grafika. Vienkārši sakot – ja tu trenē vagīnas muskuļus un nēsā bumbiņas, dari to pašu iepriekšējā dienā pēc ierastās programmas.

Ja nekad pat ne tuvu nebiji iepazinusies ar tādām lietām, tagad nav labākais brīdis – meitene, kurai iegurņa muskuļus saraus krampji, noteikti radīs iespaidu un viņu vēl ilgi atcerēsies, bet diez vai tādā veidā, kā tu vēlētos.