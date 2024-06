Foto: SHUTTERSTOCK

7 jautājumi, kurus uzdot sev katras dienas beigās līdzsvarotākai dzīvei







Katru dienu mēs atbildam uz simtiem jautājumu – kolēģu, draugu un ģimenes locekļu. Bet vai mēs ko pavaicājam paši sev? Ja nē, mēs riskējam skatīties uz pasauli ar citu acīm. The Huffington Post redaktore Lindsija Holmsa piedāvā katru vakaru pirms gulētiešanas intervēt… sevi.

Šie jautājumi ne tikai palīdzēs atcerēties visu to labo, kas pa dienu noticis, bet arī pozitīvi noskaņos kopumā.

1. Ko es šodien iemācījos, uzzināju?

Kāds viegls jautājums, teiks skolnieki un studenti. Bet tie no mums, kas ir vecāki, aizdomāsies. Galu galā, daudzas mūsu darbības ir jau ierastas, darbu veicam automātiski, pat ēdienu receptes, kurus gatavojam, nemainās no gada uz gadu. Tajā pašā laikā tieši vecākos gados mūsu smadzenēm ir nepieciešams apgūt kaut ko jaunu. Ne tikai jaunus svešvārdus, kā mums bieži vien iesaka, bet arī jaunas kustības, aktivitātes un darbības. Lai pilnībā baudītu dzīvi un par to priecātos, nepieciešams atgriezt tajā vieglumu un gatavību priecāties par pārmaiņām.