Foto: Shutterstock

Nevainīgas frāzes, kas var izjaukt attiecības Ieteikt 9







Autors: Annika Niedrīte, AS “Latvijas Mediji”

Laulībai postoša var izrādīties gan klusēšana, gan arī vārdi – nepatīkamie, aizvainojošie, aizskarošie, nežēlīgie. Portāls psychologies.ru apkopojis psihologu un ģimenes advokātu uzskaitītās visbīstamākās frāzes un sniedz rekomendācijas.

1. ”Tu esi vienkārši smieklīgs!”

Dažkārt mēs atsakāmies saprast savu otro pusīti. ”Nu ko viņa tā satraucas par problēmām darbā?” ”Cik ilgi var pārdzīvot to neveiklo gadījumu ballītē?”

Veselīgās attiecībās partneri vienmēr cenšas saprast viens otra uzskatus, ir pārliecināta ģimenes attiecību konsultante Leslija Petraka: ”Vai tad partneris var mums atvērties, ja mēs noraidām viņa jūtas, uzskatām tās par smieklīgām, muļķīgām? Protams, viņš jutīsies aizvainots, un tas palēnām sabojās attiecības.” Tā vietā, lai noniecinātu viņa jūtas, jācenšas saprast, kas tām bijis par iemeslu. Pasaki: ”Palīdzi man saprast, kāpēc tu reaģē tik asi”.

2. ”Man jau viss ir vienalga”

Būtībā šī frāze pauž mūsu vienaldzību. Tas, ka viens vai abi partneri zaudējuši interesi par to, kā otrs uzvedas, nozīmē vienu – viņi ir ceļā uz šķiršanos, tā uzskata laulības šķiršanas lietu advokāts Kristians Denmons.

”Nav vēlams mētāties ar tādiem vārdiem. Labāk dziļi ieelpo un apdomā, ko tu jūti patiesībā.

Ja saproti, ka esi tikai noguris no mūžīgās cīņas, apsēdies un apspried to ar partneri.”

3. ”Tu man nekad nepalīdzi mājas darbos!”

Ja sarunā ar dzīvesbiedru atļaujies lietot tādus vārdus kā ”vienmēr” vai ”nekad”, jūsu attiecības ir briesmās, uzskata psihologs Antonio Borello. Lietojot tādus vispārinājumus, tu apvaino dzīvesbiedru vakardienas, šodienas un nākotnes problēmās. Tu kritizē cilvēku, tā vietā, lai meklētu risinājumu. Pamēģini sakoncentrēties uz tagadni, un saprast, kāpēc dzīvesbiedrs tā uzvedas.

4. ”Ja tu nebūtu aizmirsis(-usi) izņemt mantas no ķīmiskās tīrītavas, es uz tevi nekliegtu!”

Ķīmiskā tīrītava – nosacīts apzīmējums ikvienas ķildas vai konflikta iemeslam. Viņš aizmirsis par vecāku sapulci, viņa divus mēnešus aizmirst samaksāt par dzīvokli… Taču apvainojumi ne pie kā laba nenoved.

Foto – Fotolia/darkbird

”Tādā veidā var tikai izprovocēt partnera atbildes agresiju, vai arī noslēgšanos sevī,” paskaidro Leslija Petraka. Labākā izeja no šīs situācijas – pateikt par savām jūtām, bet neapvainot. Piemēram: ”Tu mani ļoti sarūgtināji, jo aizmirsi izņemt apģērbu no ķīmiskās tīrītavas. Es uztraucos par rītdienas prezentāciju, un man bija svarīgi uzvilkt tieši to kleitu, lai justos pārliecinošāk.”

5. ”Es gribu šķirties!”

Draudēt ar šķiršanos, lai gan īstenībā nemaz negrasies to darīt, nozīmē neapzināti graut laulības pamatus, uzskata laulības šķiršanas lietu advokāte un laulību konfliktu risināšanas speciāliste Karena Kovi. Tas var novest jūsu savienību pie tādām sekām, kādām neesat gatavi. Ja negrasies šķirties, nekad nesvaidies ar tādiem vārdiem!

Jūti, ka esi dusmīgs un vīlies? Izej pastaigāties vai uz sporta zāli.

Saved kārtībā domas. Tad būsi labāk sagatavojies konstruktīvai sarunai.

6. ”Man nav pienākums tev atskaitīties, kur es eju!”

Katrā mirklī zināt, kur atrodas un ko dara tavs partneris – protams, galējība. Taču arī slepenības plīvurs nenāk par labu ģimenes dzīvei.

”Tā ir ļoti neveikla situācija, ja nevari atbildēt uz jautājumu, kur tu biji. Bet vēl sliktāk, ja tu paziņo dzīvesbiedram, ka viņam nav tiesības to zināt,” saka Kristians Denmons.

Foto: Shutterstock

Tā ir zīme, ka tu viņu necieni un neuzskati par vajadzību būt ar viņu vaļsirdīgs. Labākais paņēmiens, kā nosargāt jūsu savienību no šķiršanās – būt atklātam un godīgam.

7. ”Kādēļ tu nevari būt tāds, kā viņš(-a)?”

Nekad nesalīdzini savu partneri ar svešiem vīriem (sievām), brīdina Karena Kovi. ”Ar tādu negodīgu paņēmienu tu pazemo partneri. Pēc būtības tu saki: ”Cits vīrietis/sieviete ir labāks(-a) par tevi!” Tādi salīdzinājumi it sevišķi ievaino vīrieti, jo sieva it kā noliedz viņa vīrišķību.”

Tā vietā, lai kādu citu izvirzītu kā piemēru partnerim, fokusējies uz pozitīvo: uz to labo, ko viņš ienesis tavā dzīvē. Tad, visticamāk, viņam(-ai) gribēsies tevi iepriecēt vēl vairāk. Ja pastāvīgi norādīsi uz viņa(-as) trūkumiem, viņš(-a) patiešām nedarīs to, ko tu no viņa gaidi’.

8. ”Labāk mēs ar tevi vispār nebūtu satikušies!”

Ir ļoti maz vārdu, kuru graujošās iedarbības spēks līdzinātos šo spēkam, apgalvo Antonio Borello. ”Ar šiem vārdiem tiek pateikts, ka dzīvesbiedrs vainīgs visā sliktajā, kas noticis pēc jūsu iepazīšanās. Ka sliktās atmiņas pēc taviem ieskatiem pārsniedz labās. Viņa vainas dēļ.”

Neļauj šādiem apvainojošiem vārdiem nākt pāri lūpām.

Labāk aizdomājies, kāda ir tava loma jūsu attiecībās?

Kāda ir tavas atbildības daļa šajās attiecībās? Izpēti šodienas situāciju, šodienas apstākļus. Vērtējot attiecības, vienmēr fokusējies ne uz pagātni, bet uz tagadni.’

9. ”Es negribu ar tevi runāt!”

Kad viens no partneriem norobežojas no otra ar klusēšanas sienu, laulībai tas ir bīstamāk par jebkuriem vārdiem. Tas, kurš nevēlas sarunāties, norobežojas no normālām attiecībām un ir kurls pret otra vārdiem. ”Patiesībā tā ir ”sakaru zaudēšana” starp dzīvesbiedriem,” komentē Karena Kovi. Rezultāts – viņi vairs nesaprot viens otru un nevar atrast ceļus radušos problēmu risināšanai. Klusēšana varbūt arī kā partnera nicināšanas pazīme, un te jau laulība karājas mata galā.

Vienīgā izeja – uzdrošināties vienam ar otru apspriest, kas bijis par iemeslu šādai situācijai, kas uztrauc. Lai arī cik nepatīkama un sāpīga šī saruna arī nebūtu, tā tomēr ir labāka, nekā klusēšana. Tikai tā var rasties izdevība sadzirdēt vienam otru.