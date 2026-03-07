Franču grauzdiņi pannā – ātra un vienkārša brokastu recepte 0
Kad gribas kaut ko siltu un gardu pie rīta kafijas vai tējas, franču grauzdiņi ir īstā izvēle. Kraukšķīgi no ārpuses, maigi no iekšpuses un viegli saldeni – šī ir recepte, kas izglābs steidzīgus rītus.
Sastāvdaļas:
250 g klaipa (baltmaize);
2 olas;
150 ml piena;
2 ēdamkarotes cukura;
30 g augu eļļas cepšanai;
Šķipsniņa sāls.
Pagatavošana:
- Klaipu sagriež apmēram 1 centimetru biezās šķēlēs.
- Bļodā sajauc olas, pienu un pievieno šķipsniņu sāls, viegli sakuļ līdz viendabīgai masai.
- Pannā uz vidējas uguns uzkarsē augu eļļu.
- Katru maizes šķēli no abām pusēm iemērc olu – piena maisījumā un liek pannā.
- Cep no abām pusēm līdz zeltaini brūnai un kraukšķīgai garoziņai.
- Karstus grauzdiņus uzreiz pārkaisa ar nelielu cukura daudzumu.
Pasniedz siltus – pēc vēlēšanās ar ievārījumu, medu vai svaigām ogām.
Lai labi garšo!