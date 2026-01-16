Foto: Unsplash.com

9 emocijzīmes, kas jau šogad nonāks mūsu viedtālruņos – cilvēki spriež, ka viena varētu aizstāt baklažānu 0

Lai gan viedtālruņu lietotājiem šobrīd ir pieejamas vairāk nekā 3900 dažādas emocijzīmes, šogad plašajam klāstam pievienosies vēl deviņas un pavisam jaunas.

Lietotāji iegūs piekļuvi diviem jauniem roku žestiem – īkšķim pa kreisi un īkšķim pa labi –, šķielējošai sejai, meteorītam, bākai, dzēšgumijai, tīklam ar rokturi un tauriņam, atklāj  “Emojipedia”.

Tomēr vislielāko sajūsmu izraisa tieši marinētā gurķa emocijzīme – daži jau spriež, ka tā varētu aizstāt baklažānu, kuru bieži izmanto kā norādi uz vīrieša dzimumorgānu.

Diskutējot par jauno emocijzīmi platformā X, kāds lietotājs rakstīja: “Gurķa emocijzīme būs milzīgs hīts.” Cits piebilda: “Baklažāna emocijzīme jau tagad trīc.” Bet vēl kāds jokoja: “Gurķa emocijzīme tūlīt aizsūtīs baklažānu pensijā.”

Plānots, ka deviņas jaunās emocijzīmes tiks izlaistas 2026. gada septembrī kā daļa no atjauninājuma “Emoji 18.0”.

Lielu popularitāti platformā “X” guvis smaidiņš ar šķielējošām acīm.

“Kaut ko tik ļoti es vēl nekad neesmu gribējis izmantot – šķielējošo seju lietošu bez apstājas,” rakstīja kāds lietotājs.

Cits piebilda: “ŠĶIELĒJOŠĀ SEJA IR TIK ĻOTI NEPIECIEŠAMA!”

Foto: Emojipedia
