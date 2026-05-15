VIDEO. Dzeltens vairs nav modē? Vai Latvijas mežos tiešām sākušas augt sarkanas gaiļbiksītes 0

22:13, 15. maijs 2026
Ziņas Dabā

Sociālajas vietnes “TikTok” lietotājs vārdā Mārcis dalījies ar video, kas acumirklī piesaistījis dabas mīļotāju un dārzkopju uzmanību.

Video redzams, kā viņš mežmalā uzgājis pavasara vēstnešus – gaiļbiksītes. Tomēr pretēji ierastajam skatam, kur pļavas un mežmalas rotā maigi dzelteni ziedi, Mārcim par lielu pārsteigumu turpat blakus uzziedējušas arī košas oranžīgas un pat izteikti sarkanu ziedu gaiļbiksītes, liekot uzdot jautājumu – vai tie tiešām ir vieni un tie paši ziedi?

Komentāros pie publicētā video ātri vien izvērsusies diskusija, un zinātāji steiguši skaidrot šo neparasto dabas parādību.

Vairāki komentētāji norādījuši, ka sarkanie ziedi visbiežāk ir dārza augi, kas kaut kādā veidā nonākuši savvaļā, tomēr patiesais iemesls šādam krāsu mikslim parasti slēpjas botānikas likumos un augu spējā krustoties.

Kāds komentētājs sniedzis ļoti precīzu skaidrojumu, norādot, ka šie augi, visticamāk, ir sakrustojušies ar dārza primulām. Proti, parastā pļavas gaiļbiksīte (Primula veris) un dārza primula (Primula vulgaris) ir ļoti tuvas radinieces. Tās ir vizuāli līdzīgas, viegli krustojas un veido dabīgus hibrīdus, kas arī nokrāso pļavas ziedus negaidītos toņos. Citi „TikTok” lietotāji piebalsojuši, ka tieši šādu pašu krāsu spēli un „saziedēšanos” novērojuši arī savos piemājas pagalmos un dārzos.

Tajā pašā laikā izskanējusi arī krietni praktiskāka versija par neparasto ziedu izcelsmi konkrētajā vietā. Kāds acīgāks komentētājs, kurš sevi jokojot dēvē par „ekspertu no dārza izmestu augu atrašanā”, pamanījis, ka fonā redzamas arī citu dārza puķu lapas, kas ziedēs vēlāk. Tas ļauj secināt, ka kāds tuvējās mājas saimnieks, tīrot dobes, dārza atkritumus un liekās primulas vienkārši izmetis mežmalā, kur tās veiksmīgi ieaugušas un tagad priecē garāmgājējus ar savu eksotisko košumu.

