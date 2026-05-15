Padzer ūdentiņu, paliks vieglāk! Nē, tas nav mīts – skaidrojam, kā tas strādā
Vai zinājāt, ka ir viena vienkārša darbība, kas var palīdzēt mazināt pašreizējās stresa sajūtas un uzlabot ķermeņa reakciju? Dzeriet ūdeni!
Protams, pietiekama ūdens uzņemšana ir svarīga katru dienu, taču vēl svarīgāk ir to iemalkot stresa laikā. Stress ir tas, ko mēs piedzīvojam, kad mūsu smadzenes un ķermenis cenšas tikt galā ar izaicinājumu, briesmām vai nenoteiktību, ierosinot virkni fizisku reakciju, piemēram, paātrinātu sirdsdarbību un paaugstinātu adrenalīna līmeni, lai sagatavotu mūs kādai rīcībai.
Paātrināta sirdsdarbība un adrenalīna pieplūdums organismā ierosina stresa ciklu, kas laika gaitā var kaitēt veselībai un pat ir saistīts ar paaugstinātu tādu slimību kā diabēts, aptaukošanās un sirds un asinsvadu slimības risku.