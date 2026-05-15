VIDEO. Āpsis tik ļoti aizraujas ar pusdienu meklējumiem, ka nepamana cilvēku 0

23:25, 15. maijs 2026
AS “Latvijas valsts meži” dalījušies ar video no Dienvidkurzemes mežiem, kur mežierīcības meistarei Annai Skudrai izdevies iemūžināt ļoti mērķtiecīgu āpsi pusdienu meklējumos.

“Āpsis bija tik ļoti aizrāvies pusdienu meklēšanā, ka pat nepamanīja, cik tuvu biju viņam pienākusi,” stāsta Anna Skudra.

Video redzams, ka dzīvnieks pilnībā nodevies barības meklēšanai un nepievērš uzmanību apkārt notiekošajam.

Āpsis pieder sermuļu dzimtai un ir viegli atpazīstams pēc melnbalti svītrainās sejas. Tas ir visēdājs – tā ēdienkartē ietilpst kukaiņi, vardes, rāpuļi, sīki zīdītājdzīvnieki, kā arī zīles, ogas un sēnes.

Lai gan Latvijā āpsis ir samērā bieži sastopams dzīvnieks, cilvēkiem to izdodas ieraudzīt reti. Āpsis dzīvo noslēgti un lielākoties aktīvs kļūst krēslā vai tumsā.

