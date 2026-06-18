Lietas strauji virzās uz priekšu? Vanšu tilta remonta seku mazināšanai rosina veidot koordinācijas grupu 0
Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs Edgars Bergholcs (AS) rosinās Rīgas domē izveidot koordinācijas darba grupu, lai savlaicīgi sagatavotos Vanšu tilta remontam un mazinātu tā iespējamo ietekmi uz pilsētas satiksmi, iedzīvotājiem un uzņēmējdarbību, aģentūru LETA informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļa.
“Vanšu tilta remontu nevar atstāt pašplūsmā, un jau tagad ir jāsāk nopietni gatavoties situācijai, jo ir skaidrs, ka brīdī, kad sāksies valsts galvenā tilta remonts, pilsētā sāksies krīze,” uzskata politiķis.
Viņš aicina izveidot koordinācijas darba grupu, kas izstrādās konkrētus Vanšu tilta remonta scenārijus.
Bergholcs apgalvo, ka pašlaik ir daudz neatbildētu jautājumu, kas rada bažas gan politiķiem, gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem. Esot nepieciešams skaidrs rīcības plāns, dati un prognozes par to, kā remontdarbi ietekmēs satiksmes plūsmu, sabiedrisko, operatīvo transportu un uzņēmējdarbību.
Viņa ieskatā koordinācijas grupā jāstrādā Rīgas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta, Pilsētas attīstības departamenta, SIA “Rīgas satiksme”, pašvaldības un valsts policijas, civilās aizsardzības ekspertiem, kā arī uzraudzība jāveic pilsētas vadībai.
Viens no pirmajiem darba grupas uzdevumiem esot veikt detalizētu satiksmes organizācijas un iedzīvotāju pārvietošanās simulāciju, jo šobrīd neesot skaidrs, kādas sekas radīs Vanšu tilta daļēja vai pilnīga slēgšana.
“Ir jāizvērtē, kā palielināsies satiksmes intensitāte citos maršrutos, kāda būs ietekme uz apkārtējām ielām un kā novērst sastrēgumu veidošanos,” skaidro komitejas priekšsēdētājs.
Tāpat esot nepieciešams izstrādāt plānu ārkārtas situācijām remonta laikā, paredzot sabiedriskā transporta, operatīvo dienestu pārvietošanās maršrutus. Vajadzības gadījumā jāizvērtē arī papildu satiksmes organizācijas risinājumi.
Ņemot vērā, ka remontdarbi ietekmēs uzņēmējdarbību Ķīpsalā, tuvējā Pārdaugavā un Vanšu tiltam piegulošajās teritorijās, uzņēmēji, kuru darbība atrodas Vanšu tilta remonta ietekmes zonā, tiks aicināti sniegt informāciju par remontdarbu potenciālo ietekmi uz viņu darbību. Tas palīdzēšot pašvaldībai izvērtēt iespējamos atbalsta scenārijus un risinājumus.
Kā ziņots, Rīgas pašvaldība noslēgusi līgumu par Vanšu tilta projektēšanu un būvniecību.
Konkursā par Vanšu tilta pārbūvi uzvarēja piegādātāju apvienība “Vanšu tilts”, solot veikt darbus par 69,8 miljoniem eiro bez pievienotās vērtības nodokļa, liecina Elektronisko iepirkumu sistēmā publicētā informācija. Apvienībā ietilpst SIA “Hanza Construction Group”, SIA “Tilts” un SIA “Baltijas mākslīgo būvju projektēšanas birojs “Vektors T””.
Tomēr otrs pretendents konkursa iznākumu apstrīdēja Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB). Taču IUB šīs pretenzijas atzina par nepamatotām.
Vanšu tilta remontam 2026. gadā nepieciešami līdz 6,7 miljoni eiro, 2027. gadā – līdz 42 miljoni eiro un 2028. gadā – līdz 35,76 miljoni eiro.
Vanšu tilta kopējais garums ir 593,6 metri, galvenā pilona augstums sasniedz 108,7 metrus. Projekts paredz atjaunot asfalta segumu brauktuvei, izbūvēt dalītu gājēju zonu un veloinfrastruktūru. Gājēju ietvju platums vienā tilta pusē ir paredzēts 1,7 metri, otrā – 1,9 metri. Tilta margas tiks atjaunotas iepriekšējā augstumā – 1,3 metri.
Projektā paredzēta arī vanšu nomaiņa. To kopējais svars būs 385,5 tonnas. Paredzēta arī jaunu aizsargapvalku uzstādīšana esošajām un jaunajām vantīm 3084 metru garumā, tādējādi nodrošinot ilgtermiņa izturību un aizsardzību pret apkārtējās vides ietekmi.
Vanšu tilta pārbūve tiks īstenota, piemērojot “projektē un būvē metodi”, kas paredz, ka viens uzņēmējs veic gan būvprojekta izstrādi, gan būvdarbu izpildi, nodrošinot vienotu pieeju, darbu saskaņotību un atbildību visā līguma izpildes laikā.
Rīgā kopumā ir 145 tilti, pārvadi un gājēju tuneļi. Daļa no tiem savu laiku ir nokalpojusi – par to liecina to vizuālais izskats un tehniskie rādītāji.