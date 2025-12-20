Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Adventes laikam! Piparkūku siera kūkas recepte 0

Māra Lapsa / Latvijas Mediji
14:45, 20. decembris 2025
Receptes

Cepot piparkūkas, gatavojot īpašu kūku, saiņojot dāvanas, dekorējot māju, radām svētku gaisotni un aromātu visā mājā.

Pamatnei:

400 g piparkūku
100 g sviesta

Krēmam:

Kokteilis
Šīs 5 horoskopa zīmes ir vislielākās intrigu vērpējas un svēti tic sazvērestībām
Lidmašīnu momentā “meta riņķī”. Pasažieri atklāj, ka “iekāpuši” kopā ar līķi
Rīgas mērs dabū negaidītu sutu par meitas pirmo piezīmi skolā
Lasīt citas ziņas

400 g krēmsiera
200 g skābā krējuma
140 g cukura
3 ēdamkarotes kukurūzas cietes
4 olas
1 tējkarote citrona sulas

Virsai:

100 g skābā krējuma
400 g dažādu ogu

Pagatavošana

Piparkūkas samaļ, pievieno izkausētu sviestu un samaisa. Kūkas formā ieklāj cepampapīru. Kārto cepumu masu tā, lai būtu nosegtas arī formas malas. Piepresē.

CITI ŠOBRĪD LASA
Ar Latvijas Patvēruma meklētāju izmitināšanas centra dokumentiem 17 “naski zēni” notverti uz Polijas robežas
Veselam
Kāpēc ir tik daudz ērču un kā silta ziema ietekmēs šos “kukaiņus”, skaidro speciālists
Pārsteigums? Kļūstot par miljonāru, puse cilvēku darītu vienu un to pašu lietu

Olas sajauc ar cukuru un kukurūzas cieti. Pieliek krēmsieru, krējumu un citrona sulu. Visu rūpīgi samaisa un lej kūkas formā pāri piparkūku pamatnei. Cep cepeškrāsnī 160 oC stundu. Atdzesē.

Uzlej krējumu un ievieto ledusskapī uz nakti, lai sastingst. Kad tas noticis, kūku izņem no formas un dekorē ar ogām. Var uzbārstīt pūdercuku.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Receptes
Ko iesākt ar pārpalikušajām piparkūkām? Annas Pannas recepte, kas izkausēs sirdis
Receptes
Ko pēc svētkiem darīt ar pāri palikušajām piparkūkām? Sasmalcini tās!
Variantu tik daudz… Kādas piparkūkas likt svētku galdā?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.