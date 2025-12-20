Adventes laikam! Piparkūku siera kūkas recepte 0
Cepot piparkūkas, gatavojot īpašu kūku, saiņojot dāvanas, dekorējot māju, radām svētku gaisotni un aromātu visā mājā.
Pamatnei:
400 g piparkūku
100 g sviesta
Krēmam:
400 g krēmsiera
200 g skābā krējuma
140 g cukura
3 ēdamkarotes kukurūzas cietes
4 olas
1 tējkarote citrona sulas
Virsai:
100 g skābā krējuma
400 g dažādu ogu
Pagatavošana
Piparkūkas samaļ, pievieno izkausētu sviestu un samaisa. Kūkas formā ieklāj cepampapīru. Kārto cepumu masu tā, lai būtu nosegtas arī formas malas. Piepresē.
Olas sajauc ar cukuru un kukurūzas cieti. Pieliek krēmsieru, krējumu un citrona sulu. Visu rūpīgi samaisa un lej kūkas formā pāri piparkūku pamatnei. Cep cepeškrāsnī 160 oC stundu. Atdzesē.
Uzlej krējumu un ievieto ledusskapī uz nakti, lai sastingst. Kad tas noticis, kūku izņem no formas un dekorē ar ogām. Var uzbārstīt pūdercuku.