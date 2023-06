Saeimas ārkārtas sēdē vēl Latvijas Valsts prezidentu

Ainārs Šlesers: “AS” nav pietiekmi strādājis, lai nodrošinātu atbalstu Pīlēnam Ieteikt







“Apvienotais saraksts” (AS) nav pietiekami strādājis pie atbalsta nodrošināšanas sava kandidāta Ulda Pīlēna ievēlēšanai, šodien debatēs par Valsts prezidenta vēlēšanām sacīja partijas “Latvija pirmajā vietā” (LPV) līderis Ainārs Šlesers.

Viņš norādīja, ka tā vietā, lai strādātu pie atbalsta gūšanas Pīlēnam, AS prioritātes bijušas pa nakti sasaukt Saeimas sēdi saistībā ar hokeju. “Tieši AS kā viņa partija izdarīja visu, lai Uldis Pīlēns šodien nekļūtu par prezidentu,” apgalvoja politiķis.

Šlesers apliecināja, ka LPV balsos par Pīlēnu. Reizē politiķis atzina, ka izskatās, ka par Valsts prezidentu tikšot ievēlēts “Jaunās vienotības” virzītais ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV).

Pīlēnu LPV atbalstīs, jo arī Pīlēns iestājas par opozīcijas partijai svarīgajām tradicionālajām ģimenes vērtībām.

LPV līderis piekrita politikas vērotāju redzējumam, ka šīs neesot īstas vēlēšanas, bet gan “tirgošanās” starp partijām.

Šlesers arī prognozēja, ka pēc Valsts prezidenta vēlēšanām kādu laiku vēlāk sekošot arī jaunas valdības veidošana, un šajā situācijā partijām būs jāizdara izvēle, vai būt liberālajā vai konservatīvajā flangā.

Kā ziņots, šodien paredzētajām Valsts prezidenta vēlēšanām Saeimā pārstāvētās partijas ir pieteikušas trīs kandidātus.

Valdošajā koalīcijā ietilpstošais AS augstajam amatam virza savu dibinātāju, uzņēmēju Pīlēnu, premjera partija JV prezidenta krēslam piedāvā ārlietu ministra Rinkēviča kandidatūru, bet opozīcijā esošā frakcija “Progresīvie” prezidenta postenim virza publiskās pārvaldības eksperti Elīnu Pinto.



TV24 translēs tiešraidi no Saeimas 31.maijā, sākot no pl.8:30 – 16:30! Tiešraides laikā visas dienas garumā sarunāsimies ar Valsts prezidenta amata kandidātiem, Saeimas frakciju līderiem un būsim klāt rezultātu pasludināšanā! Tiešraidi varēs vērot arī portālā LA.LV!