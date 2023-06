Krišjānis Kariņš Foto. LETA © Paula Čurkste

Premjers Kariņš: Valsts prezidenta vēlēšanu rezultāts nav prognozējams







Šodien gaidāmo Valsts prezidenta vēlēšanu iznākums nav pilnībā prognozējams, bet jebkurā gadījumā tas nesīs lielāku skaidrību, intervijā TV3 raidījumam “900 sekundes” sacīja Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).

Viņš skaidroja, ka prezidenta neievēlēšanas gadījumā koalīcija beidzot varētu apsēsties pie viena galda un runāt, ko darīt tālāk. “Līdz šim šī iespēja ir bijusi liegta, bet, nu, redzēsim, kā būs,” sacīja premjers.

Jautāts par vienošanos starp “Jauno vienotību” (JV) un opozīcijā esošo Zaļo un zemnieku savienību, Kariņš atbildēja, ka sarunas ir notikušas, bet tādas esot bijušas arī iepriekš, kad potenciālais Valsts prezidenta amata kandidāts vēl bijis pašreizējais Valsts prezidents Egils Levits.

Kariņš uzsvēra, ka, lai arī viņš jūtas pārliecināts par to, ka JV valsts augstākajam amatam ir izvirzījusi ļoti stipru kandidātu, joprojām saglabājas neziņa, jo lēmums paliek Saeimas deputātu rokās.

Lūgts prognozēt koalīcijas un valdības darbu pēc Valsts prezidenta vēlēšanām, premjers atbildēja, ka ir ļoti daudz spekulāciju, kas “velk uz konspirācijām”, bet viņa vadītajai esot ļoti skaidra programma, kuru vajadzētu īstenot.

Kā ziņots, šodien Saeimā notiks Valsts prezidenta vēlēšanas, kurām partijas ir pieteikušas trīs kandidātus. Valdošajā koalīcijā ietilpstošais “Apvienotais saraksts” augstajam amatam virza savu dibinātāju, uzņēmēju Uldi Pīlēnu, premjera partija JV prezidenta krēslam piedāvā ārlietu ministra Edgara Rinkēviča (JV) kandidatūru, bet opozīcijā esošā frakcija “Progresīvie” prezidenta postenim virza publiskās pārvaldības eksperti Elīnu Pinto.

Koalīcija par viena kandidāta atbalstīšanu nav izšķīrusies, līdz ar to politikas vērotāji pieļauj, ka izšķirošas balsis varētu būt pašreizējām opozīcijas partijām, kuras pretī par to, iespējams, saņemtu amatus valdībā.



